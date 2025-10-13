Vedd észre a jeleket!

A megrögzött siránkozók (bizonyára mindenki ismerősei körében vannak ilyenek) kedvenc, visszatérő mondata: kértem az Istent, de nem segített! Mintha az, hogy még az Égtől sem kap segítséget a vélt, vagy valós problémáihoz, valamiféle fordított előjelű kitüntetés lenne. Lám, még onnan se jön segítség, ahonnan az elvárható lenne...de vajon, jó volt-e az neked, amit kértél? Képes vagy rábízni magad arra a felsőbb hatalomra, bízva abban, hogy ott jobban tudják, mi szolgálja valójában a te fejlődésedet?

Az Égiektől (Sorstól/ Élettől) érkező támogatás olykor bizony nem olyan, ahogyan elképzeljük: nem oldódnak meg egy csapásra a gondjaink, nem tűnnek el az akadályok, nem változik meg az életünk egy csapásra.

Isten jelenléte az apró csodákban fedezhető fel

Vannak persze olykor látványos csodák, amik megerősítik a hitet, s legalább megingatják a kétkedőket, de ez fordul elő ritkábban. Az égi támogatás legtöbbször apró, rejtett összefüggésekben fedezhető fel és csakis akkor, ha eléggé figyeljük a jeleket. Ha elég nyitottak vagyunk befogadni azokat.

Észrevesszük-e például, hogy ha sok akadály jön az aznap az életünkbe, akkor valószínűleg jobb, ha el se indulunk a tervezett útra, mert meglehet, valami nagyobb bajtól menekülünk meg? Ne bosszankodjatok hát, ha úgy érzitek, "minden összeesküdött ellenetek": talán éppen az Angyalok tartanak vissza és óvnak meg valamitől. Ha nagyon erőltetünk valamit, de nem akar sikerülni, nem jön össze, gondoljuk át, valóban a jó úton haladunk-e? Talán egy másik megoldás, másik elképzelés jobban illeszkedik abba a nagy tervbe, amiért a földre érkeztél?

Így terelgetnek az égiek. Csak figyelni kell rájuk.