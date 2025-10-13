október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Vedd észre a jeleket!

Címkék#csoda#angyal#Isten

„Kértem az Istent/Sorsot/életet (ki-miben hisz), de nem válaszolt” – hallom sokszor. Biztos, hogy Isten nem válaszolt? Vagy csak nem vetted észre? Esetleg nem fogadtad el a választ? És mivel nem tetszett, tudomást se vettél róla?

Forgács Bernadett

A megrögzött siránkozók (bizonyára mindenki ismerősei körében vannak ilyenek) kedvenc, visszatérő mondata: kértem az Istent, de nem segített! Mintha az, hogy még az Égtől sem kap segítséget a vélt, vagy valós problémáihoz, valamiféle fordított előjelű kitüntetés lenne. Lám, még onnan se jön segítség, ahonnan az elvárható lenne...de vajon, jó volt-e az neked, amit kértél? Képes vagy rábízni magad arra a felsőbb hatalomra, bízva abban, hogy ott jobban tudják, mi szolgálja valójában a te fejlődésedet?

Szélesre tárultak Isten házának kapui Bokodon, a Templomok Éjszakája programon
Szélesre tárultak Isten házának kapui Bokodon, a Templomok Éjszakája programon.
Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Az Égiektől (Sorstól/ Élettől) érkező támogatás olykor bizony nem olyan, ahogyan elképzeljük: nem oldódnak meg egy csapásra a gondjaink, nem tűnnek el az akadályok, nem változik meg az életünk egy csapásra.

Isten jelenléte az apró csodákban fedezhető fel

Vannak persze olykor látványos csodák, amik megerősítik a hitet, s legalább megingatják a kétkedőket, de ez fordul elő ritkábban. Az égi támogatás legtöbbször apró, rejtett összefüggésekben fedezhető fel és csakis akkor, ha eléggé figyeljük a jeleket. Ha elég nyitottak vagyunk befogadni azokat.

Észrevesszük-e például, hogy ha sok akadály jön az aznap az életünkbe, akkor valószínűleg jobb, ha el se indulunk a tervezett útra, mert meglehet, valami nagyobb bajtól menekülünk meg? Ne bosszankodjatok hát, ha úgy érzitek, "minden összeesküdött ellenetek": talán éppen az Angyalok tartanak vissza és óvnak meg valamitől. Ha nagyon erőltetünk valamit, de nem akar sikerülni, nem jön össze, gondoljuk át, valóban a jó úton haladunk-e? Talán egy másik megoldás, másik elképzelés jobban illeszkedik abba a nagy tervbe, amiért a földre érkeztél? 

Így terelgetnek az égiek. Csak figyelni kell rájuk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu