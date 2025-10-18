október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

57 perce

Ismét szól a fúvószene

Címkék#esemény#koncert#Tát#Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar

Munkatársunktól

Tát Szladik Tibor vezényletével születésnapi jubileumi koncerten muzsikál a negyven évvel ezelőtt alakult Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar vasárnap 16 órától a kisváros kultúrházában. A belépés díjtalan. Az esemény elnevezése, 40 éve szól a fúvószene Táton, utal annak a múltidéző könyvnek a címére, amelyet néhány napja mutattak be teltházas eseményen a kultúrházban. Összeállítója Rózsavölgyi Károly, a település díszpolgára. A házigazdák várják a fúvószene valamennyi kedvelőjét.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu