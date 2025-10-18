Ismét szól a fúvószene

Tát Szladik Tibor vezényletével születésnapi jubileumi koncerten muzsikál a negyven évvel ezelőtt alakult Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar vasárnap 16 órától a kisváros kultúrházában. A belépés díjtalan. Az esemény elnevezése, 40 éve szól a fúvószene Táton, utal annak a múltidéző könyvnek a címére, amelyet néhány napja mutattak be teltházas eseményen a kultúrházban. Összeállítója Rózsavölgyi Károly, a település díszpolgára. A házigazdák várják a fúvószene valamennyi kedvelőjét.