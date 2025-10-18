Interjú az Ismerős Arcokkal - ma este Tatán kezdik legújabb turnéjukat

"Mi egy vérből valók vagyunk" hallható az legendás zenei alkotásban, amely a focimeccsek ikonikus nyitószámává vált az évek alatt. Az Ismerős Arcok 2025. 10. 18-án, Tatán kezdi meg a második lemezük 20. évfordulója alkalmából rendezett turnéját, és ennek apropóján, lehetőségünk nyílt feltenni nekik néhány kérdést. Bár az idén 26 éves zenekart sokaknak nem kell bemutatni, mi mégis kíváncsiak voltunk, ők hogy látják az elmúlt évtizedeket.

Ismerős Arcok Tatán: ma este rendezik a legújabb turnéjuk nyitóestéjét

Ismerős Arcok - "A mi utunk nem a gyors és könnyű siker receptje"

Alig akad Magyarországon valaki, aki ne hallott volna a srácokról - ha más nem, a zenéjük biztosan ismerős, még ha nem is tudják a bandához kötni. Kíváncsiak voltunk, vajon a környékünkön hányszor fordultak meg, és mit gondolnak ők Tatáról.

Hányszor léptek fel Tatán? Milyen emlékük van róla? Milyen volt a közönség?

4-5 alkalommal biztosan. A mai helyszínen is volt már koncertünk, de felléptünk bő tíz évvel ezelőtt a Tatai Sokadalmon és az Angolpark megnyitóján is. Mindegyik itteni koncertünket szerettük, lelkes, a zenénkre nyitott közönséggel találkoztunk. Reméljük ma este, a második lemezünk megjelenésének 20. évfordulója alkalmából induló turnénk nyitó állomásán is így lesz, mely azáltal, hogy két táncos és egy hegedűs kíséretében állunk színpadra, az eddigi legizgalmasabb tatai előadásunknak ígérkezik.

Eddigi fellépéseik során mik a legemlékezetesebb pillanataik? Mik a legjobbak, és mik a kevésbé jók?

Nagyon nehéz 26 év több ezer koncertjéből akár csak néhány olyan pillanatot kiemelni, mely a "legek" kategóriájába tartozik. Rengeteg pozitív emlékünk van, melynek a töredékét sem tudnánk az interjú szabta keretek miatt felsorolni. Minden ilyen élményért hálásak vagyunk. A negyed évszázad alatt természetesen nekünk is kijutott a negatív élményekből, szerencsére sokkal kevesebb, mint a kellemesekből, emiatt ezeken túl is tudtunk lépni.

Milyen érzés hallani szinte minden meccsen a Nélküled-et?