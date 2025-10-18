1 órája
Interjú az Ismerős Arcokkal - ma este Tatán kezdik legújabb turnéjukat
Ugyan kinek ne lennének ismerősek azok az arcok, akik zenéjét nap mint nap hallhatjuk, akár a rádióban, plázákban és nem utolsó sorban a focimeccseken. Az Ismerős Arcok zenekar ma Tatán ad koncertet, 19 órakor, és nem is akármilyen alkalomból.
"Mi egy vérből valók vagyunk" hallható az legendás zenei alkotásban, amely a focimeccsek ikonikus nyitószámává vált az évek alatt. Az Ismerős Arcok 2025. 10. 18-án, Tatán kezdi meg a második lemezük 20. évfordulója alkalmából rendezett turnéját, és ennek apropóján, lehetőségünk nyílt feltenni nekik néhány kérdést. Bár az idén 26 éves zenekart sokaknak nem kell bemutatni, mi mégis kíváncsiak voltunk, ők hogy látják az elmúlt évtizedeket.
Ismerős Arcok - "A mi utunk nem a gyors és könnyű siker receptje"
Alig akad Magyarországon valaki, aki ne hallott volna a srácokról - ha más nem, a zenéjük biztosan ismerős, még ha nem is tudják a bandához kötni. Kíváncsiak voltunk, vajon a környékünkön hányszor fordultak meg, és mit gondolnak ők Tatáról.
Hányszor léptek fel Tatán? Milyen emlékük van róla? Milyen volt a közönség?
4-5 alkalommal biztosan. A mai helyszínen is volt már koncertünk, de felléptünk bő tíz évvel ezelőtt a Tatai Sokadalmon és az Angolpark megnyitóján is. Mindegyik itteni koncertünket szerettük, lelkes, a zenénkre nyitott közönséggel találkoztunk. Reméljük ma este, a második lemezünk megjelenésének 20. évfordulója alkalmából induló turnénk nyitó állomásán is így lesz, mely azáltal, hogy két táncos és egy hegedűs kíséretében állunk színpadra, az eddigi legizgalmasabb tatai előadásunknak ígérkezik.
Eddigi fellépéseik során mik a legemlékezetesebb pillanataik? Mik a legjobbak, és mik a kevésbé jók?
Nagyon nehéz 26 év több ezer koncertjéből akár csak néhány olyan pillanatot kiemelni, mely a "legek" kategóriájába tartozik. Rengeteg pozitív emlékünk van, melynek a töredékét sem tudnánk az interjú szabta keretek miatt felsorolni. Minden ilyen élményért hálásak vagyunk. A negyed évszázad alatt természetesen nekünk is kijutott a negatív élményekből, szerencsére sokkal kevesebb, mint a kellemesekből, emiatt ezeken túl is tudtunk lépni.
Milyen érzés hallani szinte minden meccsen a Nélküled-et?
Felemelő és hidegrázós. A dal eredetileg köszönetképpen íródott az Ismerős Arcok közönségének, hogy mindig ott áll a zenekar mellett. Izgalmas volt megtapasztalni, hogy miként vált egy-egy közösség, válogatott mérkőzések alkalmával pedig a nemzet összetartozásának egyik kifejeződésévé.
Hogyan foglalnák össze az elmúlt 26 évet?
Ha belegondolunk, ez már majdnem egy emberöltőnyi idő. Mi mégis majdnem ugyanabban a felállásban működünk, mint a kezdetekkor, köszönhetően annak a nagyon erős kohéziónak, mely a csapatban működik. Hűek maradtunk az eredeti elképzeléseinkhez, az évek során a zenéink és a szövegeink mind cizelláltabbá váltak. Minden lépcsőfokot végigjártunk, mindegyikből tanultunk, és úgy érezzük, még mindig vannak lépcsőfokok felfelé. Ilyennek tekintjük azt is, hogy 2026. január 24-én első alkalommal lépünk fel önálló koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában.
Miért kezdtek el zenélni? Milyen tanulságot tudnak levonni az eddigi sikereikből, és karrierjükből?
Amiért minden tinédzser korú srác. Abban az életszakaszban mindenki keresi a saját útját, az önkifejezésének eszközeit. Nálunk a különböző zenei stílusok szeretete miatt adott volt, hogy megpróbálkozunk ezzel. Persze az sem volt elhanyagolható szempont, hogy miután hangszert vettünk a kezünkbe, a lányok is más szemmel kezdtek el ránk tekinteni. Hogy mi lenne a tanulság? Az ember elsősorban önmagával szemben támasszon elvárásokat, és azoknak igyekezzen mindig megfelelni. Ha így tesz, akkor azt előbb-utóbb a közönség is észreveszi és díjazza a befektetett energiát és a következetességet. A mi utunk nem a gyors és könnyű siker receptje. Azonban ez az út az egyik legnagyobb ajándék: évtizedeken keresztül, a barátaink társaságában csinálhatjuk azt, amit szeretünk.
A zenekar tehát nem kíván hátradőlni. A ma esti tatai koncertjük újabb nyitánya, az elmúlt huszonhat év öröksége egy darabjának, és szeretettel várnak Mindenkit ma is, ahogy tették azt ezelőtt megannyi éven át.