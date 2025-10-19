Ingyenzsákok még átvehetők

Nyergesújfalu A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. díjmentesen ad családiházas partnereinek a zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatás igénybevételéhez szabványos gyűjtőzsákokat. Az idei esztendő még hátralévő idejére tizenkét zsákot lehetett átvenni hétfőn, illetve szerdán a városháza udvarán. A gallyakra és ágakra vonatkozó kötegelt kihelyezési megoldás változatlanul megmaradt. A zsákokat az arra jogosultak még átvehetik a városháza portáján a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében.