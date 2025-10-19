október 19., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Ingyenzsákok még átvehetők

Címkék#városház#Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft#Nyergesújfalu#zöldhulladék

Munkatársunktól

Nyergesújfalu A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. díjmentesen ad családiházas partnereinek a zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatás igénybevételéhez szabványos gyűjtőzsákokat. Az idei esztendő még hátralévő idejére tizenkét zsákot lehetett átvenni hétfőn, illetve szerdán a városháza udvarán. A gallyakra és ágakra vonatkozó kötegelt kihelyezési megoldás változatlanul megmaradt. A zsákokat az arra jogosultak még átvehetik a városháza portáján a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében.

 

