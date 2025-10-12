31 perce
Digitális gyerekkor: csapda vagy segítség az ingyenes laptop?
Regisztrálhatnak az 5. és 9. osztályos diákok szülei a KRÉTA rendszerben az iskolai, ingyenes laptopokra. Az én nagylányom is bekerült a szórásba, így kissé szorongva, de rákattintottam az igénylés gombra.
Nem tudom, mihez kellhet egy ötödikesnek az ingyenes laptop. Az iskolai feladatokhoz, a tanuláshoz, vagy inkább a digitális világba való belépés első kapujaként szolgál majd? Én még próbálom védeni a lányomat az állandó elektromos zajtól, ami az internetről árad ránk.
Nincs okostelefonja, tabletet is csak a nagymamájánál használhat, ott is szigorú szülői felügyelettel. Mégis, az iskolából hazahozza mindazt a tartalmat, amit mi otthon próbálunk kizárni.
Kell az ingyenes laptop?
A mai gyerekek a neten élnek. Ott vannak a beszélgetések, a trendek, a „muszáj tudnod” filmek és sorozatok. A lányom is mesél róluk – pedig nem látta őket, csak hallotta. Volt már sírásig fajuló vitánk az okoseszközök miatt. Én vagyok a „gonosz” szülő, aki nem engedi meg, ami a többieknek természetes. De közben minden este megkönnyebbülten fújom ki a levegőt, amikor látom, hogy még mindig gyerek: olvas, rajzol, játszik, és nem a képernyő világában él.
Nem tudom, kinek van igaza. Talán tényleg jobb lenne, ha bíznánk a gyerekeinkben – de hogyan bízzunk meg egy világban, ahol felnőttek is eltévednek a manipulált valóságban? Félek az álhírektől, a hamis példaképektől, a láthatatlan veszélyektől. A laptop talán csak egy újabb eszköz lesz, talán segíti majd a tanulást, talán csak megnyitja az ajtót egy újabb vitához.
Egyelőre elfogadom, hogy a fejlődés megállíthatatlan. Talán az iskolai laptop lesz az első, kontrollált lépés a digitális önállóság felé. És talán még nyerek pár évet, mielőtt a lányom kezében ott lesz az okostelefon – a világ összes szépségével és veszélyével együtt.