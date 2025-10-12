Digitális gyerekkor: csapda vagy segítség az ingyenes laptop?

Nem tudom, mihez kellhet egy ötödikesnek az ingyenes laptop. Az iskolai feladatokhoz, a tanuláshoz, vagy inkább a digitális világba való belépés első kapujaként szolgál majd? Én még próbálom védeni a lányomat az állandó elektromos zajtól, ami az internetről árad ránk.

Ingyenes laptopot kapnak a diákok, vigyázzunk rájuk a digitális térben

Nincs okostelefonja, tabletet is csak a nagymamájánál használhat, ott is szigorú szülői felügyelettel. Mégis, az iskolából hazahozza mindazt a tartalmat, amit mi otthon próbálunk kizárni.

Kell az ingyenes laptop?

A mai gyerekek a neten élnek. Ott vannak a beszélgetések, a trendek, a „muszáj tudnod” filmek és sorozatok. A lányom is mesél róluk – pedig nem látta őket, csak hallotta. Volt már sírásig fajuló vitánk az okoseszközök miatt. Én vagyok a „gonosz” szülő, aki nem engedi meg, ami a többieknek természetes. De közben minden este megkönnyebbülten fújom ki a levegőt, amikor látom, hogy még mindig gyerek: olvas, rajzol, játszik, és nem a képernyő világában él.