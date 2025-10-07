Meglepő részletek derültek ki az iskolai laptopokról: ezt minden szülőnek tudni kell!

Az idei tanévben is folytatódik a tanulói laptopprogram, amelynek célja, hogy a digitális oktatás mindenki számára elérhető legyen. Idén is az 5. és 9. évfolyamos diákok igényelhetik az ingyen laptopot, amelyet tanulmányaikhoz használhatnak.

Ezt jó, ha minden szülő tudja, mielőtt igényli az ingyen laptopot a gyermekének

A szülők már megkapták a KRÉTA-rendszeren az üzenetet a program folytatásáról, ehhez csak jelezniük kell igényüket az online felületen. A Kemma.hu pedig megkereste a Tatabányai Tankerületi Központot, hogy megtudjuk, milyen és mennyi idős gépeket kaphatnak a diákok. Arra is kíváncsiak voltunk, mi a teendő, ha az egyik laptop megsérül, elromlik, ellopják vagy elveszik – és ki viseli a felelősséget az eszközökért.

Ingyen laptop a diákoknak

A tankerület válasza szerint az idén folytatódó programbanhazsnált, de biztonságos laptopokat adnak a diákoknak.

– A program keretében az 5. és 9. évfolyamos diákok számára lesz lehetőség eszközigénylésre, a korábban már a kedvezményezett által beszerzett, majd visszaszolgáltatott eszközök kiosztásával. Az előző tanév végén visszavett notebookok esetén a szülők tájékoztatást kaptak az eszközök gyári visszaállításának folyamatáról. A diákok a laptopokat újratelepítve, tiszta rendszerrel vehetik át, minden eszközön frissen telepített, biztonságos és használatra kész operációs rendszerrel – válaszolta megkeresésünkre Boldis Gergely, a Tatabányai Tankerületi Központ sajtóreferense.

Négy éves program A 2025 december 31-ig tartó országos projektben a 495 fenntartóhoz tartozó intézményi körben összesen 579 ezer hordozható informatikai eszközt fognak kiosztani az iskoláknak. Az eszközöket négy éven át, felmenő rendszerben a felső tagozatos és középiskolás tanulók szülei/törvényes képviselői igényelhetik gyermekük számára. Emellett a pályázat lehetőség biztosít az intézmények modern megjelenítő eszközökkel (interaktív panelek), valamint a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközökkel (robotok, 3D nyomtatók, mikroáramkörök, drónok) történő ellátására is.

Ez tehát azt jelenti, hogy idén használt, de teljesen újratelepített laptopokat osztanak ki az iskolásoknak, amelyek korábban már más diákoknál voltak. Bár a pontos életkorukat nem közölték, az általunk megkérdezett informatikus szakember szerint a 3–4 éves, karbantartott gépek még gond nélkül használhatók a tanuláshoz és az online oktatási felületekhez.