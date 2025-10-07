18 perce
Meglepő részletek derültek ki az iskolai laptopokról: ezt minden szülőnek tudni kell!
Ezt jobb, ha minden szülő tudja! Több ezer diák kaphat Komárom-Esztergom vármegyében is ingyen laptopot, hogy megkönnyítsék a tanulmányaikat. Az eszközöket idén is az 5. és 9. évfolyamos tanulók igényelhetik, a Tatabányai Tankerületi Központ pedig elmondta, milyen állapotú gépeket adnak, és mi történik, ha a laptop elromlik vagy eltűnik.
Az idei tanévben is folytatódik a tanulói laptopprogram, amelynek célja, hogy a digitális oktatás mindenki számára elérhető legyen. Idén is az 5. és 9. évfolyamos diákok igényelhetik az ingyen laptopot, amelyet tanulmányaikhoz használhatnak.
A szülők már megkapták a KRÉTA-rendszeren az üzenetet a program folytatásáról, ehhez csak jelezniük kell igényüket az online felületen. A Kemma.hu pedig megkereste a Tatabányai Tankerületi Központot, hogy megtudjuk, milyen és mennyi idős gépeket kaphatnak a diákok. Arra is kíváncsiak voltunk, mi a teendő, ha az egyik laptop megsérül, elromlik, ellopják vagy elveszik – és ki viseli a felelősséget az eszközökért.
Ingyen laptop a diákoknak
A tankerület válasza szerint az idén folytatódó programbanhazsnált, de biztonságos laptopokat adnak a diákoknak.
– A program keretében az 5. és 9. évfolyamos diákok számára lesz lehetőség eszközigénylésre, a korábban már a kedvezményezett által beszerzett, majd visszaszolgáltatott eszközök kiosztásával. Az előző tanév végén visszavett notebookok esetén a szülők tájékoztatást kaptak az eszközök gyári visszaállításának folyamatáról. A diákok a laptopokat újratelepítve, tiszta rendszerrel vehetik át, minden eszközön frissen telepített, biztonságos és használatra kész operációs rendszerrel – válaszolta megkeresésünkre Boldis Gergely, a Tatabányai Tankerületi Központ sajtóreferense.
Négy éves program
A 2025 december 31-ig tartó országos projektben a 495 fenntartóhoz tartozó intézményi körben összesen 579 ezer hordozható informatikai eszközt fognak kiosztani az iskoláknak. Az eszközöket négy éven át, felmenő rendszerben a felső tagozatos és középiskolás tanulók szülei/törvényes képviselői igényelhetik gyermekük számára. Emellett a pályázat lehetőség biztosít az intézmények modern megjelenítő eszközökkel (interaktív panelek), valamint a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközökkel (robotok, 3D nyomtatók, mikroáramkörök, drónok) történő ellátására is.
Ez tehát azt jelenti, hogy idén használt, de teljesen újratelepített laptopokat osztanak ki az iskolásoknak, amelyek korábban már más diákoknál voltak. Bár a pontos életkorukat nem közölték, az általunk megkérdezett informatikus szakember szerint a 3–4 éves, karbantartott gépek még gond nélkül használhatók a tanuláshoz és az online oktatási felületekhez.
Mi történik, ha elromlik vagy eltűnik a laptop?
Érdekesebb már az a kérdés, hogy a laptopokért a diákok, vagy a szülők milyen felelősséggel tartoznak. Ezzel jobb ha mindenki tisztában van mielőtt átveszi a gépet.
– A biztosítási szolgáltatással érintett eszközök használatára, a kárviselésre az általános jótállási és kárfelelősségi szabályok, valamint az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók – tért ki erre a kérdésre is a tankerület.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a laptop a diák felelősségével kerül használatba:
- ha az eszköz meghibásodik, és nem a használó hibájából, akkor a javítás vagy csere a garancia keretében történik;
- ha viszont elveszik, megsérül vagy szándékosan megrongálják, akkor a szülő vagy a tanuló kártérítési felelősséggel tartozhat;
- a részleteket minden esetben az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rögzítik, amit az igényléskor a szülők is elfogadnak.
Vagyis ha a laptop elveszik vagy megsérül, az iskolát vagy a fenntartót az okozott kár megtérítése illeti meg.
Hogyan igényelhető az eszköz?
Az igénylés továbbra is a KRÉTA-rendszeren keresztül zajlik: a „Eszköz ügyintézés” menüpontban kell elindítani a folyamatot, majd az „Eszköz igénylése” lehetőséget választani. Fontos, hogy a megadott adatok pontosan egyezzenek a hivatalos iratokkal, mivel az átvételkor személyazonosítást kérnek.
A program célja, hogy digitális esélyegyenlőséget teremtsen, és minden tanulónak biztosítsa a modern tanuláshoz szükséges technikai hátteret. A diákok a laptopokat a tanulmányaik idejére kapják meg, vagyis egészen az iskola befejezéséig használhatják.
A Kemma.hu tavaly beszámolt arról, hogy a tatai Vaszary János Általános Iskolában májusban százhúsz darab új laptop érkezett a diákoknak. A négy tatai intézménybe pedig közel négyszáz gépet vehetettek át a diákok. A projekttel kapcsolatban akkor dr. Takács Ádám, a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője elmondta, hogy a kormányzati cél alapvetően az, hogy a digitális oktatáshoz egyenlő feltételekkel tudjanak hozzáférni a diákok és a pedagógusok.