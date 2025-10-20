Influenza, nyugat-nílusi láz, koronavírus — milyen betegségekre számítsunk mostanában?

Ebben az időszakban nem árt előre felkészülni: az influenzajárvány új hulláma, valamint a nyugat-nílusi láz és a COVID-19 továbbra is ott áll velünk szembe. Az egészségügyi hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy mik a legjobb prevenciós lépések, és mire érdemes odafigyelnie mindenkinek.

Covid, influenza, nyugat-nílusi láz: ma már korántsem egyértelmű

Betegségek egész hada leselkedik ránk - itt az influenza szezonja

Az influenza évente visszatérő kockázat, most különösen nagy figyelmet kap, hiszen az oltási hajlandóság csökkenése és a korábbi járványok hatásai miatt fokozottan veszélyeztetett korosztályok vannak jelen — idősek, krónikus betegségben szenvedők, kisgyermekek.

A nyugat-nílusi láz ugyan ritkábban kerül szóba, de a szúnyogok terjesztése miatt fokozott éberséget igényel: főleg azokban a térségekben, ahol sok zöldfelület, víz és szúnyogélőhely található. A fertőzés megelőzéséhez különösen ajánlott a védőruházat, rovarriasztó szer és az esti szúnyogcsípés csökkentése.

A koronavírus, bár már nem olyan heves tüneteket okozó vírus, továbbra sem szorult ki az életünkből. Az új variánsok, a közösségi fertőzés lehetősége és az alacsonyabb immunitás miatt továbbra is fontos az oltás, a maszkhasználat zsúfolt helyeken és a higiéniai előírások betartása — különösen zárt térben.

Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek: a kombinált fertőzési nyomás időszakában — amikor egyszerre több kórokozó terjed — különösen veszélyes lehet, ha egy idős, immunrendszerében gyengülő személy érintett. Ezért az időben végzett prevenció — oltás, megelőző intézkedések, egészséges életmód — kulcsfontosságú.