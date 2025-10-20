október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz

17 perce

Influenza, nyugat-nílusi láz, koronavírus — milyen betegségekre számítsunk mostanában?

Címkék#fertőző betegségek#influenza#nyugat-nílusi láz#COVID

Egyre több bejelentés érkezik, hogy felütötte a fejét egy újfajta betegség. Az influenza és Covid tünetekre nagyon hasonló nyugat-nílusi láz Magyarországon is megjelent.

Ebben az időszakban nem árt előre felkészülni: az influenzajárvány új hulláma, valamint a nyugat-nílusi láz és a COVID-19 továbbra is ott áll velünk szembe. Az egészségügyi hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy mik a legjobb prevenciós lépések, és mire érdemes odafigyelnie mindenkinek.

Covid vagy influenza? Itt a Népegészségügyi Központ válasza a szezonról
Covid, influenza, nyugat-nílusi láz: ma már korántsem egyértelmű
Forrás: Shutterstock/illusztráció

Betegségek egész hada leselkedik ránk - itt az influenza szezonja

Az influenza évente visszatérő kockázat, most különösen nagy figyelmet kap, hiszen az oltási hajlandóság csökkenése és a korábbi járványok hatásai miatt fokozottan veszélyeztetett korosztályok vannak jelen — idősek, krónikus betegségben szenvedők, kisgyermekek.

A nyugat-nílusi láz ugyan ritkábban kerül szóba, de a szúnyogok terjesztése miatt fokozott éberséget igényel: főleg azokban a térségekben, ahol sok zöldfelület, víz és szúnyogélőhely található. A fertőzés megelőzéséhez különösen ajánlott a védőruházat, rovarriasztó szer és az esti szúnyogcsípés csökkentése.

A koronavírus, bár már nem olyan heves tüneteket okozó vírus, továbbra sem szorult ki az életünkből. Az új variánsok, a közösségi fertőzés lehetősége és az alacsonyabb immunitás miatt továbbra is fontos az oltás, a maszkhasználat zsúfolt helyeken és a higiéniai előírások betartása — különösen zárt térben.

Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek: a kombinált fertőzési nyomás időszakában — amikor egyszerre több kórokozó terjed — különösen veszélyes lehet, ha egy idős, immunrendszerében gyengülő személy érintett. Ezért az időben végzett prevenció — oltás, megelőző intézkedések, egészséges életmód — kulcsfontosságú.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu