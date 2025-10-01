Videón a 4 immunerősítő, ami az őszi megfázás fő ellenszere lehet otthon

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több gyerek hozza haza az iskolából vagy óvodából a megfázás jeleit. Ilyenkor érdemes természetes immunerősítőkkel és toroknyugtató szerekkel támogatni a szervezetet. A méz és bizonyos illóolajok ilyenkor különösen hasznosak lehetnek.

A méz hatékony immunerősítő, fogyasztása segíthet a kellemetlen tünetek enyhítésében és a megelőzésben is

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet egyik tulajdonosa, Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mesélt a Kemma.hu-nak arról, hogy mely mézek és illóolajok a legjobbak az őszi megfázás legyőzéséhez.

Méz a természetes immunerősítő