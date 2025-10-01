1 órája
Videón a 4 immunerősítő, ami az őszi megfázás fő ellenszere lehet otthon
Valami édes és természetes küzd most a torokfájás ellen, miközben az őszi megfázásos időszak lassan mindannyiunkat próbára tesz. Egy apró, de hatékony immunerősítő trükk segíthet a kellemetlen tünetek enyhítésében.
Ahogy beköszönt az ősz, egyre több gyerek hozza haza az iskolából vagy óvodából a megfázás jeleit. Ilyenkor érdemes természetes immunerősítőkkel és toroknyugtató szerekkel támogatni a szervezetet. A méz és bizonyos illóolajok ilyenkor különösen hasznosak lehetnek.
A Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet egyik tulajdonosa, Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mesélt a Kemma.hu-nak arról, hogy mely mézek és illóolajok a legjobbak az őszi megfázás legyőzéséhez.
Méz a természetes immunerősítő
- Hársméz például nemcsak finom, de kimondottan ajánlott az immunerősítésre. Nyugtatja a torkot, segíti a köhögés csillapítását, és természetes antibakteriális hatásának köszönhetően támogatja a szervezet védekezőképességét.
- Borsmenta ízesítésű méz szintén kiváló toroknyugtató: a borsmenta frissítő aromája mellett enyhe fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.
- Ha pedig extra immunerősítésre vágyunk, a propolisz tartalmú mézek ideálisak, hiszen a propolisz természetes antibiotikumként működik, segít leküzdeni a fertőzéseket, és támogatja a szervezet ellenálló képességét.
Nemcsak a méz jöhet jól, hanem az illóolajok is. A kakukkfű olaj különösen értékes: ez a tiszta esszenciális olaj hagyományosan köhögéscsillapító és fertőtlenítő hatásáról ismert. Régen a nagymamák szirupot készítettek a kakukkfűből, ami erős, koncentrált gyógynövényként a házipatikában is kiemelkedő szerepet kapott. Néhány csepp olaj akár forró teába keverve is segíthet a torok megnyugtatásában és a légutak tisztán tartásában.
Valójában bármelyik méz jó szolgálatot tehet a toroknak: simogatja, enyhíti a kellemetlen érzést, és a természetes cukortartalomnak köszönhetően energiát ad, miközben támogatja az immunrendszert. Ha tehát szeretnénk megelőzni a megfázást, vagy enyhíteni a már kialakult tüneteket, a hársméz, borsmentás vagy propoliszos változatok, valamint a kakukkfű olaj mind természetes és hatékony választások.
Vitaminszedési tanácsok
Összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot a vitaminokról, hogyan tudjuk még ellenállóbbá tenni kimerülőben lévő szervezetünket. Dr. Csák Ferenc tatabányai háziorvos sietett a segítségünkre.
A D-vitamin az egyik legősibb vegyülete a szervezetünknek. A szükséges adaghoz nincs szükség másra, mint hogy napfény érje a bőrünket. A D-vitamin hiány tehát télen és tavasszal a legjellemzőbb. De olyan vitamin is van amiből megárt a sok.
