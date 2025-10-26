9 perce
Dr. Bense Tamás, gyermekorvos elárulja, ez a legjobb immunerősítőt gyerekeknek
Az őszi hónapok gyakran teret adnak kissebb-nagyobb betegségeknek. Ezért sok szülő keresi, mi a legjobb immunerősítő gyerekeknek, pedig a gyermekorvos szerint a legtöbb szer felesleges. Az immunrendszer erősítése természetesen, megfelelő táplálkozással és D-vitamin pótlással kezdődik.
A hideg hónapokban sok szülő próbálja vitaminkúrával megelőzni a betegségeket, ám nem mindegy, mivel támogatjuk a kicsik immunrendszerét. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint a legjobb immunerősítő gyerekeknek nem egy drága multivitamin, hanem az egészséges életmód és a rendszeres D-vitaminpótlás.
Tévhitek és tények az immunerősítésről
Ősszel és télen minden szülő felteszi a kérdést: hogyan erősítsük a gyerek immunrendszerét? Dr Bense Tamás gyermekorvos szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk:
Nincsenek csodaszerek. Egy normálisan fejlődő, jól táplált gyerek immunrendszere magától is működik.
A szakember elmondta, hogy a bölcsődébe vagy óvodába járó gyerekek akár nyolc-tíz alkalommal is megbetegedhetnek egy évben, és ez teljesen normális. A visszatérő hurutos, vírusos megbetegedések nem jelentenek gyenge immunrendszert, inkább az alkalmazkodás természetes velejárói.
Az egyetlen valóban hatásos immunerősítő gyerekeknek
A D-vitamin hiány gyerekeknél gyakoribb, mint gondolnánk, pedig ennek pótlása alapvető. A megfelelő D-vitamin szint segíti a csontfejlődést, támogatja az immunrendszert, és csökkenti a fertőzésekre való hajlamot.
Aminek tényleg van bizonyított hatása az immunrendszerre, az a D-vitamin
– hangsúlyozta a gyermekorvos.
A D-vitamint a szervezetünk főként a napfény hatására állítja elő, amikor az UV-B sugarak a bőrünket érik. Ősszel és télen azonban egyre kevesebb napfényhez jutunk, a nap alacsonyabban jár, így a D-vitamin termelődése is lelassul. Ezért ilyenkor különösen fontos a pótlása. Minden korosztálynak szüksége van rá, hiszen kutatások szerint a népesség jelentős része D-vitamin-hiányban szenved, ami nemcsak a csontok egészségére, hanem az immunrendszer működésére is negatívan hat.
Természetes forrásai közé tartozik:
- lazac, tonhal
- tojássárgája
- D-vitaminnal dúsított tejtermékek és gabonafélék
– de ezek önmagukban ritkán fedezik a szükségletet, így a gyermekorvosok cseppek formájában javasolják a rendszeres bevitelét.
A közétkeztetés több, mint étel: egészséges szokások az óvodában
A d-vitamin babáknak cseppek formájában adható, a d-vitamin hiány tünetei gyerekeknél pedig gyakran fáradékonyságban, levertségben, gyakoribb megbetegedésekben jelentkeznek. A d-vitamin fontossága nemcsak az őszi vitaminpótlás során kiemelt: egész évben támogatja a gyermekek immunrendszerét.
Mi a helyzet a multivitaminokkal?
Sok szülő adna multivitamint gyerekeknek, hogy megelőzze a betegségeket, ám dr Bense Tamás szerint a legtöbb készítményre nincs valódi szükség.
A saját gyerekeim sem kapnak drága multivitamint, csak D-vitamint
– mondta.
A legjobb immunerősítő gyerekeknek tehát nem feltétlenül az, ami a reklámokban szerepel. Az immunrendszer támogatása természetesen is megoldható: kiegyensúlyozott étrenddel, megfelelő pihenéssel és rendszeres mozgással.
A vitaminpótlás gyerekeknek csak akkor indokolt, ha az étrend nem elég változatos, vagy orvos javasolja. A K-vitamin pótlása anyatejjel táplálkozó babáknak meghatározott esetekben szükséges lehet.
Népszerű, de ártalmas lehet ez a vitamin - erre figyelmeztet a tatabányai orvos
Természetes immunerősítés: mit tehetünk szülőként?
Az immunerősítés házilag gyerekeknek is hatékony lehet, ha odafigyelünk néhány alapvető dologra:
- Biztosítsunk elegendő alvást és pihenést.
- Támogassuk az egészséges táplálkozást gyerekeknek, sok zöldséggel, gyümölccsel és folyadékkal.
- Mozogjunk rendszeresen – az egészséges életmód gyerekeknek a legjobb természetes immunerősítő.
- Töltsünk időt a szabadban, napfényben – a D-vitamin termelődéséhez is szükséges.
Az immunrendszer támogatása nem bonyolult
A gyermekek immunrendszere csodálatosan működik, ha megfelelő életmóddal és D-vitamin pótlással támogatjuk. A vitaminok hatása fontos, de a túlzott készítményszedegetés nem helyettesíti az egészséges fejlődést.
Dr. Bense Tamás szerint a szülők legjobban akkor segítik gyermekeiket, ha türelemmel, odafigyeléssel és természetes úton támogatják szervezetük védekezőképességét.
Ez az a vitamin, amit receptre írna fel a tatabányai háziorvos
Megvan az alvászavar ellenszere: ebből a 3 gyakorlatból kettőhöz pénz sem kell