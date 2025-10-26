október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Gyermek egészség

2 órája

Erre az egy vitaminra van szüksége a gyerekeknek ősszel - megszólalt az orvos

Címkék#gyerek#Dr Bense Tamás#immunerősítés#tippek-tanácsok#egészség#gyereknevelés#D-vitamin#orvos#ősz#vitamin

Az őszi hónapok gyakran teret adnak kissebb-nagyobb betegségeknek. Ezért sok szülő keresi, mi a legjobb immunerősítő gyerekeknek, pedig a gyermekorvos szerint a legtöbb szer felesleges. Az immunrendszer erősítése természetesen, megfelelő táplálkozással és D-vitamin pótlással kezdődik.

Veszprémi Dániel

A hideg hónapokban sok szülő próbálja vitaminkúrával megelőzni a betegségeket, ám nem mindegy, mivel támogatjuk a kicsik immunrendszerét. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint a legjobb immunerősítő gyerekeknek nem egy drága multivitamin, hanem az egészséges életmód és a rendszeres D-vitaminpótlás.

immunerősítő gyerekeknek, D-vitamin, Dr. Bense Tamás, Őszi-téli szezon, ősz, szülő, hideg, egészség, betegség, vitamin, Happy,Little,Child,,Baby,Girl,Laughing,And,Playing,In,The
Dr. Bense Tamás, gyermekorvos szerint ez a legjobb immunerősítő gyerekeknek.  Forrás:  Shutterstock

Tévhitek és tények az immunerősítésről

Ősszel és télen minden szülő felteszi a kérdést: hogyan erősítsük a gyerek immunrendszerét? Dr Bense Tamás gyermekorvos szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk:

Nincsenek csodaszerek. Egy normálisan fejlődő, jól táplált gyerek immunrendszere magától is működik.

A szakember elmondta, hogy a bölcsődébe vagy óvodába járó gyerekek akár nyolc-tíz alkalommal is megbetegedhetnek egy évben, és ez teljesen normális. A visszatérő hurutos, vírusos megbetegedések nem jelentenek gyenge immunrendszert, inkább az alkalmazkodás természetes velejárói.

Az egyetlen valóban hatásos immunerősítő gyerekeknek

A D-vitamin hiány gyerekeknél gyakoribb, mint gondolnánk, pedig ennek pótlása alapvető. A megfelelő D-vitamin szint segíti a csontfejlődést, támogatja az immunrendszert, és csökkenti a fertőzésekre való hajlamot.

Aminek tényleg van bizonyított hatása az immunrendszerre, az a D-vitamin

 – hangsúlyozta a gyermekorvos.

A D-vitamint a szervezetünk főként a napfény hatására állítja elő, amikor az UV-B sugarak a bőrünket érik. Ősszel és télen azonban egyre kevesebb napfényhez jutunk, a nap alacsonyabban jár, így a D-vitamin termelődése is lelassul. Ezért ilyenkor különösen fontos a pótlása. Minden korosztálynak szüksége van rá, hiszen kutatások szerint a népesség jelentős része D-vitamin-hiányban szenved, ami nemcsak a csontok egészségére, hanem az immunrendszer működésére is negatívan hat.

Természetes forrásai közé tartozik:

  • lazac, tonhal
  • tojássárgája
  • D-vitaminnal dúsított tejtermékek és gabonafélék

– de ezek önmagukban ritkán fedezik a szükségletet, így a gyermekorvosok cseppek formájában javasolják a rendszeres bevitelét.

 

A D-vitamin babáknak cseppek formájában adható, a d-vitamin hiány tünetei gyerekeknél pedig gyakran fáradékonyságban, levertségben, gyakoribb megbetegedésekben jelentkeznek. A d-vitamin fontossága nemcsak az őszi vitaminpótlás során kiemelt: egész évben támogatja a gyermekek immunrendszerét.

Mi a helyzet a multivitaminokkal?

Sok szülő adna multivitamint gyerekeknek, hogy megelőzze a betegségeket, ám dr Bense Tamás szerint a legtöbb készítményre nincs valódi szükség.

A saját gyerekeim sem kapnak drága multivitamint, csak D-vitamint

 – mondta.

A legjobb immunerősítő gyerekeknek tehát nem feltétlenül az, ami a reklámokban szerepel. Az immunrendszer támogatása természetesen is megoldható: kiegyensúlyozott étrenddel, megfelelő pihenéssel és rendszeres mozgással.

A vitaminpótlás gyerekeknek csak akkor indokolt, ha az étrend nem elég változatos, vagy orvos javasolja. A K-vitamin pótlása anyatejjel táplálkozó babáknak meghatározott esetekben szükséges lehet.

Természetes immunerősítés: mit tehetünk szülőként?

Az immunerősítés házilag gyerekeknek is hatékony lehet, ha odafigyelünk néhány alapvető dologra:

  • Biztosítsunk elegendő alvást és pihenést.
  • Támogassuk az egészséges táplálkozást gyerekeknek, sok zöldséggel, gyümölccsel és folyadékkal.
  • Mozogjunk rendszeresen – az egészséges életmód gyerekeknek a legjobb természetes immunerősítő.
  • Töltsünk időt a szabadban, napfényben – a D-vitamin termelődéséhez is szükséges.

Az immunrendszer támogatása nem bonyolult

A gyermekek immunrendszere csodálatosan működik, ha megfelelő életmóddal és D-vitamin pótlással támogatjuk. A vitaminok hatása fontos, de a túlzott készítményszedegetés nem helyettesíti az egészséges fejlődést.
Dr. Bense Tamás szerint a szülők legjobban akkor segítik gyermekeiket, ha türelemmel, odafigyeléssel és természetes úton támogatják szervezetük védekezőképességét.

 

