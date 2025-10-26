Erre az egy vitaminra van szüksége a gyerekeknek ősszel - megszólalt az orvos

A hideg hónapokban sok szülő próbálja vitaminkúrával megelőzni a betegségeket, ám nem mindegy, mivel támogatjuk a kicsik immunrendszerét. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint a legjobb immunerősítő gyerekeknek nem egy drága multivitamin, hanem az egészséges életmód és a rendszeres D-vitaminpótlás.

Dr. Bense Tamás, gyermekorvos szerint ez a legjobb immunerősítő gyerekeknek. Forrás: Shutterstock

Tévhitek és tények az immunerősítésről

Ősszel és télen minden szülő felteszi a kérdést: hogyan erősítsük a gyerek immunrendszerét? Dr Bense Tamás gyermekorvos szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk:

Nincsenek csodaszerek. Egy normálisan fejlődő, jól táplált gyerek immunrendszere magától is működik.

A szakember elmondta, hogy a bölcsődébe vagy óvodába járó gyerekek akár nyolc-tíz alkalommal is megbetegedhetnek egy évben, és ez teljesen normális. A visszatérő hurutos, vírusos megbetegedések nem jelentenek gyenge immunrendszert, inkább az alkalmazkodás természetes velejárói.

Az egyetlen valóban hatásos immunerősítő gyerekeknek

A D-vitamin hiány gyerekeknél gyakoribb, mint gondolnánk, pedig ennek pótlása alapvető. A megfelelő D-vitamin szint segíti a csontfejlődést, támogatja az immunrendszert, és csökkenti a fertőzésekre való hajlamot.

Aminek tényleg van bizonyított hatása az immunrendszerre, az a D-vitamin

– hangsúlyozta a gyermekorvos.

A D-vitamint a szervezetünk főként a napfény hatására állítja elő, amikor az UV-B sugarak a bőrünket érik. Ősszel és télen azonban egyre kevesebb napfényhez jutunk, a nap alacsonyabban jár, így a D-vitamin termelődése is lelassul. Ezért ilyenkor különösen fontos a pótlása. Minden korosztálynak szüksége van rá, hiszen kutatások szerint a népesség jelentős része D-vitamin-hiányban szenved, ami nemcsak a csontok egészségére, hanem az immunrendszer működésére is negatívan hat.

Természetes forrásai közé tartozik:

lazac, tonhal

tojássárgája

D-vitaminnal dúsított tejtermékek és gabonafélék

– de ezek önmagukban ritkán fedezik a szükségletet, így a gyermekorvosok cseppek formájában javasolják a rendszeres bevitelét.