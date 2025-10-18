október 18., szombat

Program

2 órája

VR-szemüveg, tűzoltóruha és barokk paróka: ilyen volt az idei IKSZ-börze + Fotó

Címkék#élmény#katasztrófavédelmi igazgatóság#Magyary Zoltán Nápfőiskolai Társaság#rendezvény

Több száz diák kereste a számára legizgalmasabb közösségi szolgálati lehetőséget a tatai Güntner Arénában. Az október 10-i IKSZ-börze ismét élményekkel és interaktív programokkal várta a fiatalokat.

Kemma.hu

Október 10-én, csütörtökön ismét megrendezték az IKSZ-Börze rendezvényt a tatai Güntner Arénában. A program célja, hogy a középiskolások a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot olyan szervezeteknél tölthessék le, ahol valódi élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

A diákok a védőfelszerelést is felpróbálhatták a Güntner Arénában rendezett IKSZ-börze programján
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sokszínű programmal készült az IKSZ-börze

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság által szervezett programban Tata minden érettségit adó iskolája részt vett. A korábbi börzéhez hasonlóan most is sokszínű volt a kínálat: a tatai múzeum barokk jelmezekkel, az almásfüzitői Azaum Római Tábor VR-szemüvegekkel és antik fegyverekkel, míg más intézmények informatív bemutatókkal és játékos feladatokkal várták a fiatalokat. Legalább tíz stand meglátogatása már beleszámított az IKSZ-órák teljesítésébe – írja  a Komárom-Esztergom vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Személyes találkozások, valós élmények

Ahogy azt a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság beszámolójából megtudtuk, immár nyolcadik alkalommal gyűltek össze a diákok és az önkéntes szervezetek a börzén, hogy személyes találkozások révén ismerjék meg a közösségi munka lehetőségeit. Az idén közel 500 fiatal vett részt a Güntner Arénában megrendezett eseményen, ahol 33 szervezet mutatkozott be. A kiállítók nemcsak információval, hanem gyakorlati élményekkel – eszközökkel, munkaruhákkal, kisfilmekkel – is segítették a tájékozódást. Hubik Mónika, a társaság ügyvezető alelnöke kiemelte: a kínálat évről évre bővül, idén például a Vasalt utak és az Idősek Otthona is csatlakozott. A tatai IKSZ-börze jó gyakorlatként már a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatban is megjelent, így más közösségek is átvehetik ezt az innovatív modellt.

A tűzoltók védőfelszerelését is kipróbálhatták

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is jelen volt a rendezvényen. A diákok kipróbálhatták a tűzoltó védőruhát, kitölthettek egy tűzvédelmi tesztet, sőt, tippelhettek is a felszerelés súlyára. Az interaktív programok célja a hivatás népszerűsítése volt – ugyanúgy, ahogy az október 17-én megrendezésre került pályaorientációs nyílt napon a Kempelen-iskolában is hasonló bemutatókkal készültek.

GALÉRIA: Tűzoltó ruha és római kard is várt a diákokra a tatai IKSZ-börzén

 

