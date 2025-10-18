VR-szemüveg, tűzoltóruha és barokk paróka: ilyen volt az idei IKSZ-börze + Fotó

Október 10-én, csütörtökön ismét megrendezték az IKSZ-Börze rendezvényt a tatai Güntner Arénában. A program célja, hogy a középiskolások a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot olyan szervezeteknél tölthessék le, ahol valódi élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

A diákok a védőfelszerelést is felpróbálhatták a Güntner Arénában rendezett IKSZ-börze programján

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sokszínű programmal készült az IKSZ-börze

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság által szervezett programban Tata minden érettségit adó iskolája részt vett. A korábbi börzéhez hasonlóan most is sokszínű volt a kínálat: a tatai múzeum barokk jelmezekkel, az almásfüzitői Azaum Római Tábor VR-szemüvegekkel és antik fegyverekkel, míg más intézmények informatív bemutatókkal és játékos feladatokkal várták a fiatalokat. Legalább tíz stand meglátogatása már beleszámított az IKSZ-órák teljesítésébe – írja a Komárom-Esztergom vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.