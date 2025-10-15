Díj is bizonyítja, miért szeretik az idősek Epölt

Figyelnek az idősekre Epölön, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nemrégiben elnyerte az Idősbarát Önkormányzat Díjat. Az elismerést a Kulturális- és Innovációs Minisztérium hirdeti meg minden évben, az Idősügyi Tanács javaslata alapján ítélik meg.

Idősek napján kapott Idősbarát Önkormányzat Díjat Epöl. Mészáros István polgármester vette át a díjat

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat

Az Idősbarát Önkormányzat Díjat azok a települések nyerhetik el, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az idősek életminőségének javítására, például közösségi programok szervezésével, gondozási szolgáltatások fejlesztésével, illetve az aktív idősödést támogató kezdeményezésekkel. Az Idősbarát Önkormányzati Díj 2025-ben Epöl település kapta. A díjat Mészáros István polgármester vette át Romanek Etelkától, a vármegyei közgyűlés alelnökétől, számolt be a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat.

Belkoics Mária, az Epöli Nyugdíjas Klub vezetője a Kemma.hu-nak elmondta: az önkormányzat a nyugdíjas klubbal egyeztetve egy idősbarát programmal pályázott az Idősügyi Tanácsnál.

Az aktív időskort is támogatják

–Már tavaly is pályázott Epöl a címre, de csak idén sikerült nyerni – tette hozzá a nyugdíjas klub vezetője. A programban az epöli idősek felkarolása, nekik szóló programok szervezése a fő cél.

– Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat az idősek bevonására. Rendszeresen ott vagyunk a települési ünnepeken, falunapokon. Akár azzal, hogy főzünk, a szervezésben segítünk. De ne felejtsük el azt sem, hogy a nyugdíjas klub létéhez is nagyban hozzájárul az önkormányzat azzal, hogy helyet biztosít a klubnak - mondta. A nyugdíjas klubnak lehetősége van így például időstorna szervezésére.

A klubvezető kiemelte azt is, hogy az idősek bevonásával a kevésbé aktív, esetleg egyedül élő, nehezebben kimozduló szépkorúak is szem előtt vannak. Emellett alkalmanként idősek vásárlási utalványt is kapnak, legközelebb például idén karácsonykor lesz erre példa.

A település a szomszédos községekkel is jó viszonyt ápol, ahogy a nyugdíjas klubok is "összejárnak", közös kirándulásokat, sétákat szerveznek. Az epöli klub tagja az Országos Gyalogló Idősklub Hálózatnak.