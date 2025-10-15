október 15., szerda

Figyelnek egymásra

2 órája

Díj is bizonyítja, miért szeretik az idősek Epölt

Díjat kapott egy gerecsei önkormányzat, mert az idősek jól érzik magukat és biztonságban vannak a településen. Az "Idősbarát Önkormányzat" díj 2025-ben Epölé lett.

Feleki Marietta

Figyelnek az idősekre Epölön, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nemrégiben elnyerte az Idősbarát Önkormányzat Díjat. Az elismerést a Kulturális- és Innovációs Minisztérium hirdeti meg minden évben, az Idősügyi Tanács javaslata alapján ítélik meg.

Idősek napján kapott Idősbarát Önkormányzat Díjat Epöl.olgérmester vette át a díjat
Idősek napján kapott Idősbarát Önkormányzat Díjat Epöl. Mészáros István polgármester vette át a díjat
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat

Epöli idősek biztonságban vannak: ezért lett Idősbarát Önkormányzat a község

Az Idősbarát Önkormányzat Díjat azok a települések nyerhetik el, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az idősek életminőségének javítására, például közösségi programok szervezésével, gondozási szolgáltatások fejlesztésével, illetve az aktív idősödést támogató kezdeményezésekkel. Az Idősbarát Önkormányzati Díj 2025-ben Epöl település kapta. A díjat Mészáros István polgármester vette át Romanek Etelkától, a vármegyei közgyűlés alelnökétől, számolt be a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat.

Belkoics Mária, az Epöli Nyugdíjas Klub vezetője a Kemma.hu-nak elmondta: az önkormányzat a nyugdíjas klubbal egyeztetve egy idősbarát programmal pályázott az Idősügyi Tanácsnál.

Az aktív időskort is támogatják

–Már tavaly is pályázott Epöl a címre, de csak idén sikerült nyerni – tette hozzá a nyugdíjas klub vezetője. A programban az epöli idősek felkarolása, nekik szóló programok szervezése a fő cél. 

– Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat az idősek bevonására. Rendszeresen ott vagyunk a települési ünnepeken, falunapokon. Akár azzal, hogy főzünk, a szervezésben segítünk. De ne felejtsük el azt sem, hogy a nyugdíjas klub létéhez is nagyban hozzájárul az önkormányzat azzal, hogy helyet biztosít a klubnak - mondta. A nyugdíjas klubnak lehetősége van így például időstorna szervezésére.

A klubvezető kiemelte azt is, hogy az idősek bevonásával a kevésbé aktív, esetleg egyedül élő, nehezebben kimozduló szépkorúak is szem előtt vannak. Emellett alkalmanként idősek vásárlási utalványt is kapnak, legközelebb például idén karácsonykor lesz erre példa.

A település a szomszédos községekkel is jó viszonyt ápol, ahogy a nyugdíjas klubok is "összejárnak", közös kirándulásokat, sétákat szerveznek. Az epöli klub tagja az Országos Gyalogló Idősklub Hálózatnak. 

Tavaly Ászár és Ácsetszér nyerte el az Idősbarát Önkormányzat Díjat. 

Ezért szeretik az idősek Epölt

Epölön egyébként is gazdag és színes közösségi élet van: számos tanfolyam, szakkör és foglalkozás várja kicsiket és nagyokat. Emellett a település nem felejtkezik el hagyományairól sem. Legutóbb például a község 800. születésnapját ünnepelték. 

A születésnapi tortát Mészáros István polgármester vágta fel. A Kemma.hu-nak pedig az idősebb és az alfa-generáció képviselői is elmondták, miért szeretik a Epölt.

 

