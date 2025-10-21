17 íz, amiben benne van egész Magyarország: ha ezek megvannak, mindig otthon vagyunk

A hungarikumok gyűjteménye nem egy egyszerű lista, hanem mindaz, amitől igazán magyarok vagyunk. Minden vidéknek megvan a maga kedvenc íze, amit évtizedek óta ugyanúgy készítenek, és amit generációról generációra adnak tovább. Ezekben az ételekben benne van a történelem, a család, a hagyomány és az a plusz, amit csak mi tudunk hozzátenni Ha valamit el lehet mondani a magyarokról, az az, hogy értünk az ízekhez és a minőséghez.

Magyar ízek egy asztalon: a hungarikumok gyűjteménye, ahogy szeretjük

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: Békés Megyei Hírlap

Hungarikumok gyűjteménye – ízek, amik összekötnek minket

A következő finomságok mind-mind olyan hungarikumok, amelyek nemcsak a hasunkat, hanem a szívünket is melengetik.

Gyulai kolbász

Gyula városának büszkesége a világ számos pontján ismert. Ez a kolbász enyhébb ízű, mint a csabai, de rendkívül szaftos és gazdag aromájú. A hagyományos füstölés és az idő teszi különlegessé.

Gyula városának büszkesége a világ számos pontján ismert. Ez a kolbász enyhébb ízű, mint a csabai, de rendkívül szaftos és gazdag aromájú. A hagyományos füstölés és az idő teszi különlegessé. Csabai kolbász

A Békéscsabáról származó kolbász karakteres, füstös és paprikás, egy falat, és máris tudjuk, hogy ez magyar. A családi receptek nemzedékek óta öröklődnek, a kolbász pedig minden disznótor fénypontja.

A csabai kolbász füstös, paprikás és ellenállhatatlan

Forrás: hungarikum.hu

Makói hagyma

Makó neve már-már szinonimája lett a hagymának. Az édes, mégis karakteres ízű zöldség a magyar konyha alapja, legyen szó pörköltről, lecsóról vagy savanyúságról. A makói gazdák évtizedek óta világszínvonalon termesztenek és ez az íz minden falatban érződik.

Makó neve már-már szinonimája lett a hagymának. Az édes, mégis karakteres ízű zöldség a magyar konyha alapja, legyen szó pörköltről, lecsóról vagy savanyúságról. A makói gazdák évtizedek óta világszínvonalon termesztenek és ez az íz minden falatban érződik. Kalocsai paprika

A Kalocsa környéki termelők generációk óta őrzik a fűszerpaprika hagyományát. Ez a paprika nemcsak színt ad az ételeknek, hanem ízt is: édes, enyhén csípős, illatos. Kalocsa neve az egész világon egyet jelent a minőséggel.

A Kalocsai paprika a magyar konyha egyik legismertebb fűszere

Forrás: kalocsaipaprika.hu

Szegedi paprika

A Tisza-parti város paprikája szintén világhírű. A szegedi fűszerpaprika-őrlemény erősebb és karakteresebb, mint a kalocsai, és a halászlé elmaradhatatlan alapja. A szegediek évszázados szakértelme minden kanál ételben érezhető.

A Tisza-parti város paprikája szintén világhírű. A szegedi fűszerpaprika-őrlemény erősebb és karakteresebb, mint a kalocsai, és a halászlé elmaradhatatlan alapja. A szegediek évszázados szakértelme minden kanál ételben érezhető. Pick szalámi

Szeged neve a Pick szalámival forrt össze. Az 1869-ben alapított márka a minőség és a hagyomány szinonimája. A marha- és sertéshúsból készült szalámit természetes bükkfán füstölik, majd hónapokig érlelik, az eredmény pedig az utánozhatatlan íz és illat.

#hungary #hungarikum ♬ eredeti hang - Visit Hungary @visit_hungary Our next Hungarikum in our series is a cultic food product in our country: Pick winter salami. It is so beloved and popular that it appears even in films and novels, and it is a popular souvenir among foreign visitors as well. Have you ever tried it? Maybe it is time. ❤️🤍💚 #visithungary