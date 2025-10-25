október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

24 perce

Ezt az appot nem éri meg kukázni: minden, ami hulladékszállítás, egy helyen

Címkék#MOHU#hulladékudvar#bábolnai#áprilisban#GYHG#Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#önkormányzat#applikáció

Egyszerű, ingyenes és hasznos segítség mindazoknak, akik tudatosabban szeretnék kezelni otthoni hulladékukat. Egy applikációval pillanatok alatt megtudhatjuk, mikor viszik el a szelektív hulladékot, vagy épp mikor tartanak nyitva a hulladékudvarok. Ez a hulladék app, amelynek működét videón is megmutatjuk.

Kemma.hu

Egyre többen fedezik fel, mennyire hasznos az ingyenes mobilalkalmazása, a hulladék app, amely segít a szemétszállítási ügyek egyszerű és gyors intézésében. Az applikációra a bábolnai önkormányzat hívta fel közösségi oldalán a helyiek a figyelmét, ami nagyban megkönnyítheti számukra a hulladékkezelést. Segítségével a hulladékudvarokat is könnyebben megtaláljuk. Mi pedig videón mutatjuk a használatát.

A Hulladék app segítségével pillanatok alatt megtudhatjuk, mikor viszik el a szelektív hulladékot, vagy épp mikor tartanak nyitva a hulladékudvarok.
A Hulladék app-ban többek között a hulladékudvarok nyitvatartása is elérhető
Fotó: Kallus Gyorgy / Forrás: Világgazdaság

Hulladék app 112 településnek

Az applikáció különösen azoknak a településeknek hasznos, amelyek a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) szolgáltatási körébe tartoznak – a szerencsések között van például Bana, Bábolna és Ács is,valamit Győr-Moson-Sopron vármegye középső része, Veszprém megye északi területe, összesen 112 település.

Hol van hulladékudvar?

A Hulladék 112 app célja, hogy minden fontos információ egy helyen, digitálisan elérhető legyen a felhasználóknak. Az alkalmazás segítségével könnyedén megnézhető a hulladékszállítási naptár, így pontosan tudható, melyik napon milyen típusú hulladékot (kommunális, szelektív, zöldhulladék stb.) szállítanak el. Az app értesítéseket is küld, így a felhasználó sosem marad le a gyűjtési napokról – különösen hasznos ez például ünnepnapok vagy időjárás miatti változások esetén. Így mindig időben megtudod, hogy mikor kerüljön ki a szelektív kuka a ház elé. 

Az alkalmazás emellett lehetőséget ad arra is, hogy a lakosok bejelentsék a közterületen elhelyezett illegális hulladékot, és közvetlenül jelezhessenek a szolgáltatónak bármilyen szemétszállítással kapcsolatos problémát. Ez nemcsak kényelmes, hanem környezetvédelmi szempontból is hasznos megoldás, igaz csak Győrben tudják azt elszállítani az alkalmazás szerint. 

A Hulladék 112 tehát nemcsak időt spórol, hanem segít abban is, hogy a szemétszállítás átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A GYHG ügyfelei – köztük a bábolnai, ácsi és banai lakosok – ezzel az okos megoldással egyszerűbben intézhetik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos mindennapi teendőiket.

Tatán is épül a hulladékudvar 

  • Bár ez az applikáció egyelőre csak kevés Komárom-esztergomi településnek nyújt segítséget, az megnyugtató, hogy vármegyénkben is folyamatosan fejlődik és szélesedik a hulladékgazdálkodásnak a lehetősége. A tervek szerint jövőre Tatán is megnyílhat a MOHU új hulladékudvara, ami a legmodernebb technológiával készül. 
  • A város képviselő-testülete még áprilisban döntött arról, hogy Tatán új hulladékgyűjtő udvar létesüljön. A megállapodás értelmében az önkormányzat és a MOHU együttműködik a fejlesztésben: a létesítményt a MOHU saját költségén építi meg és üzemelteti, miközben a terület továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. A társaság a földhasználatért nettó 50 millió forintot fizet a városnak, és vállalta a szükséges közművek kiépítését is.

Az új hulladékudvar a Dadi út végén, a Vak Dadi út mentén kap helyet, az Ipari Park elkerülő útja felől, a Gyűjtő utca irányából lesz megközelíthető, így a lakóövezetek forgalmát nem zavarja majd. A szolgáltatás igénybevételéhez elegendő lesz a magyar lakcímkártya felmutatása, így a tataiak kényelmesen, biztonságosan és környezetkímélő módon szabadulhatnak meg a háztartásban keletkező, nem veszélyes hulladékaiktól.

A kivitelezés várhatóan 2025 nyarán indul, az udvar pedig 2026 tavaszán nyithat meg. Az új létesítmény több mint negyvenféle hulladékfajtát fogadhat majd, ezzel hozzájárul a környezetvédelemhez és az illegális lerakók visszaszorításához. A beruházás nemcsak Tatának, hanem a környező településeknek is előnyös, hiszen a térségben egy modern, könnyen megközelíthető hulladékkezelő központ jön létre.

A Hulladék 112 letöltése

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu