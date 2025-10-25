Ezt az appot nem éri meg kukázni: minden, ami hulladékszállítás, egy helyen

Egyre többen fedezik fel, mennyire hasznos az ingyenes mobilalkalmazása, a hulladék app, amely segít a szemétszállítási ügyek egyszerű és gyors intézésében. Az applikációra a bábolnai önkormányzat hívta fel közösségi oldalán a helyiek a figyelmét, ami nagyban megkönnyítheti számukra a hulladékkezelést. Segítségével a hulladékudvarokat is könnyebben megtaláljuk. Mi pedig videón mutatjuk a használatát.

A Hulladék app-ban többek között a hulladékudvarok nyitvatartása is elérhető

Fotó: Kallus Gyorgy / Forrás: Világgazdaság

Hulladék app 112 településnek

Az applikáció különösen azoknak a településeknek hasznos, amelyek a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) szolgáltatási körébe tartoznak – a szerencsések között van például Bana, Bábolna és Ács is,valamit Győr-Moson-Sopron vármegye középső része, Veszprém megye északi területe, összesen 112 település.

Hol van hulladékudvar?

A Hulladék 112 app célja, hogy minden fontos információ egy helyen, digitálisan elérhető legyen a felhasználóknak. Az alkalmazás segítségével könnyedén megnézhető a hulladékszállítási naptár, így pontosan tudható, melyik napon milyen típusú hulladékot (kommunális, szelektív, zöldhulladék stb.) szállítanak el. Az app értesítéseket is küld, így a felhasználó sosem marad le a gyűjtési napokról – különösen hasznos ez például ünnepnapok vagy időjárás miatti változások esetén. Így mindig időben megtudod, hogy mikor kerüljön ki a szelektív kuka a ház elé.

Az alkalmazás emellett lehetőséget ad arra is, hogy a lakosok bejelentsék a közterületen elhelyezett illegális hulladékot, és közvetlenül jelezhessenek a szolgáltatónak bármilyen szemétszállítással kapcsolatos problémát. Ez nemcsak kényelmes, hanem környezetvédelmi szempontból is hasznos megoldás, igaz csak Győrben tudják azt elszállítani az alkalmazás szerint.

A Hulladék 112 tehát nemcsak időt spórol, hanem segít abban is, hogy a szemétszállítás átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A GYHG ügyfelei – köztük a bábolnai, ácsi és banai lakosok – ezzel az okos megoldással egyszerűbben intézhetik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos mindennapi teendőiket.

