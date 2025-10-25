1 órája
Ezt az appot nem éri meg kukázni: minden, ami hulladékszállítás, egy helyen
Egyszerű, ingyenes és hasznos segítség mindazoknak, akik tudatosabban szeretnék kezelni otthoni hulladékukat. Egy applikációval pillanatok alatt megtudhatjuk, mikor viszik el a szelektív hulladékot, vagy épp mikor tartanak nyitva a hulladékudvarok. Ez a hulladék app, amelynek működét videón is megmutatjuk.
Egyre többen fedezik fel, mennyire hasznos az ingyenes mobilalkalmazása, a hulladék app, amely segít a szemétszállítási ügyek egyszerű és gyors intézésében. Az applikációra a bábolnai önkormányzat hívta fel közösségi oldalán a helyiek a figyelmét, ami nagyban megkönnyítheti számukra a hulladékkezelést. Segítségével a hulladékudvarokat is könnyebben megtaláljuk. Mi pedig videón mutatjuk a használatát.
Hulladék app 112 településnek
Az applikáció különösen azoknak a településeknek hasznos, amelyek a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) szolgáltatási körébe tartoznak – a szerencsések között van például Bana, Bábolna és Ács is,valamit Győr-Moson-Sopron vármegye középső része, Veszprém megye északi területe, összesen 112 település.
Hol van hulladékudvar?
A Hulladék 112 app célja, hogy minden fontos információ egy helyen, digitálisan elérhető legyen a felhasználóknak. Az alkalmazás segítségével könnyedén megnézhető a hulladékszállítási naptár, így pontosan tudható, melyik napon milyen típusú hulladékot (kommunális, szelektív, zöldhulladék stb.) szállítanak el. Az app értesítéseket is küld, így a felhasználó sosem marad le a gyűjtési napokról – különösen hasznos ez például ünnepnapok vagy időjárás miatti változások esetén. Így mindig időben megtudod, hogy mikor kerüljön ki a szelektív kuka a ház elé.
Az alkalmazás emellett lehetőséget ad arra is, hogy a lakosok bejelentsék a közterületen elhelyezett illegális hulladékot, és közvetlenül jelezhessenek a szolgáltatónak bármilyen szemétszállítással kapcsolatos problémát. Ez nemcsak kényelmes, hanem környezetvédelmi szempontból is hasznos megoldás, igaz csak Győrben tudják azt elszállítani az alkalmazás szerint.
A Hulladék 112 tehát nemcsak időt spórol, hanem segít abban is, hogy a szemétszállítás átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A GYHG ügyfelei – köztük a bábolnai, ácsi és banai lakosok – ezzel az okos megoldással egyszerűbben intézhetik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos mindennapi teendőiket.
Tatán is épül a hulladékudvar
- Bár ez az applikáció egyelőre csak kevés Komárom-esztergomi településnek nyújt segítséget, az megnyugtató, hogy vármegyénkben is folyamatosan fejlődik és szélesedik a hulladékgazdálkodásnak a lehetősége. A tervek szerint jövőre Tatán is megnyílhat a MOHU új hulladékudvara, ami a legmodernebb technológiával készül.
- A város képviselő-testülete még áprilisban döntött arról, hogy Tatán új hulladékgyűjtő udvar létesüljön. A megállapodás értelmében az önkormányzat és a MOHU együttműködik a fejlesztésben: a létesítményt a MOHU saját költségén építi meg és üzemelteti, miközben a terület továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. A társaság a földhasználatért nettó 50 millió forintot fizet a városnak, és vállalta a szükséges közművek kiépítését is.
Az új hulladékudvar a Dadi út végén, a Vak Dadi út mentén kap helyet, az Ipari Park elkerülő útja felől, a Gyűjtő utca irányából lesz megközelíthető, így a lakóövezetek forgalmát nem zavarja majd. A szolgáltatás igénybevételéhez elegendő lesz a magyar lakcímkártya felmutatása, így a tataiak kényelmesen, biztonságosan és környezetkímélő módon szabadulhatnak meg a háztartásban keletkező, nem veszélyes hulladékaiktól.
A kivitelezés várhatóan 2025 nyarán indul, az udvar pedig 2026 tavaszán nyithat meg. Az új létesítmény több mint negyvenféle hulladékfajtát fogadhat majd, ezzel hozzájárul a környezetvédelemhez és az illegális lerakók visszaszorításához. A beruházás nemcsak Tatának, hanem a környező településeknek is előnyös, hiszen a térségben egy modern, könnyen megközelíthető hulladékkezelő központ jön létre.