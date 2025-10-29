Hozzátáplálással az allergia ellen: a gyerekorvos elárulta, mi a legfontosabb 1 éves kor alatt

A hozzátáplálás időszaka minden kisbaba életében izgalmas mérföldkő, ám a szülőkben gyakran félelmet kelt, vajon mikor, mivel és hogyan érdemes kezdeni. Az allergiák, különösen a tejfehérje- és ételallergiák, gyakran összekeverhetők egyszerű emésztési gondokkal. Dr. Bense Tamás gyermekorvos segít eligazodni a legfontosabb kérdésekben.

Fotó: Matej Kastelic / Forrás: Shutterstock

Hozzátáplálás és allergia – mikor, mit vezessünk be?

A hozzátáplálás megkezdése általában 4–6 hónapos kor között javasolt. Sok szülő attól tart, hogy a korai allergén-bevezetés veszélyes lehet, ám a kutatások ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

Ott, ahol az allergéneket később vezették be, nőtt az allergiások száma. Épp ezért fontos, hogy például a mogyoró, tojás vagy hal akár egyéves kor előtt is, kis mennyiségben bekerülhessen az étrendbe

– magyarázza a gyerekorvos.

Mi az a hozzátáplálási táblázat?

A hozzátáplálás táblázat segíthet, de minden baba más tempóban fejlődik. A legfontosabb, hogy egyszerre csak egy új ételt próbáljunk ki, és figyeljük a reakciókat:

Allergia tünetei: Kiütés

Hasfájás

Hasmenés Ezek esetén gyanakodjunk ételallergiára.

Egy éves kor alatt adagolható ételek táblázata

Étel / Élelmiszer Mikortól adható Megjegyzés / Fontos tudnivaló Alma, őszibarack, meggy, gesztenye 6 hónapos kortól Elsőként bevezethető gyümölcsök Burgonya, sárgarépa, sütőtök, cékla 6 hónapos kortól Elsőként bevezethető zöldségek Gabonapelyhek (rizs, búza, zab) 6 hónapos kortól A glutént 5–7 hónapos kor között be kell vezetni kis mennyiségben Tejtermékek (sajt, túró, kefír) 6–7 hónapos kortól Kis mennyiségben adható, csökkenti a tejallergia kockázatát Joghurt, kefír 7 hónapos kortól Kis adagban, főzelékhez keverve Hús (csirke, pulyka) 7 hónapos kortól Párolva, pürésítve Banán, körte, narancs, szőlő 7 hónapos kortól Mag és héj nélkül, kis mennyiségben Paradicsom, cukkini, brokkoli, spárga 7 hónapos kortól Főzve vagy párolva, héj nélkül Étolaj 7 hónapos kortól 1 kávéskanál / adag főzelékhez Kenyérhéj, kifli 8 hónapos kortól Glutén bevezetése után, kis mennyiségben Szilva, sárgabarack, görögdinnye 8 hónapos kortól Laza széklet esetén előnyös Hüvelyesek (lencse, borsó, bab) 8 hónapos kortól Puffasztó hatás miatt fokozatosan Hal, marha, sertés, csirkemáj 8 hónapos kortól Csirkemáj max. heti 1× Túró, sajt, kefír (ismét) 8 hónapos kortól Ha nincs allergia a családban Tojássárgája 10–11 hónapos kortól Főtt, heti 1–2 alkalommal Földimogyoró 4–6 hónapostól (allergiás hajlamtól függ) Korai bevezetés csökkentheti az allergiaveszélyt

Tejfehérje allergia – a leggyakoribb babakori ételallergia

A tejfehérje allergia babáknál az egyik leggyakoribb nutritív, vagyis táplálék-eredetű allergia. Sokszor csak enyhe tünetek utalnak rá: bőrpír, ekcéma, hasfájás vagy akár a rossz súlygyarapodás.

A tejallergia diagnózisa klinikai, nem laborvizsgálat kérdése

– mondja dr Bense Tamás. Ha a gyanú felmerül, a tejfehérjét el kell hagyni, és figyelni, javulnak-e a tünetek. A legtöbb gyermek kinövi a tejallergiát kisgyermekkorra, de addig is diétára van szükség.

Méz, tehéntej és aprómagos gyümölcsök – amit még nem szabad

Nem minden tiltás az allergia miatt van.

A méz egyéves kor alatt botulizmust, okozhat, ezért tilos adni. A tehéntej sem javasolt önálló italként, és az aprómagos gyümölcsöket is csak később érdemes bevezetni

A szülők gyakran meglepődnek, amikor kiderül, hogy az allergiák megelőzését nem az étrend szigorítása, hanem éppen a korai, fokozatos bevezetés segíti.