Sok szülő bizonytalan abban, mikor kezdődjön a hozzátáplálás. A hozzátáplálás második hónapjaitól gyakran felmerül a tejfehérje allergia, de nem minden tünet jelent komoly bajt – mondja dr. Bense Tamás gyermekorvos. Fontos tudni, mit adhatunk, és mit kell még kerülni.

Veszprémi Dániel
Hozzátáplálással az allergia ellen: a gyerekorvos elárulta, mi a legfontosabb 1 éves kor alatt

Dr. Bense Tamással ezúttal a hózzátáplálás témakörét járjuk körbe

Forrás: Beküldött

A hozzátáplálás időszaka minden kisbaba életében izgalmas mérföldkő, ám a szülőkben gyakran félelmet kelt, vajon mikor, mivel és hogyan érdemes kezdeni. Az allergiák, különösen a tejfehérje- és ételallergiák, gyakran összekeverhetők egyszerű emésztési gondokkal. Dr. Bense Tamás gyermekorvos segít eligazodni a legfontosabb kérdésekben.

hozzátáplálás, baba, újszülött, gyerek, babuka, bébi, táp, anya, anyatej, tej, méz, allergia, érzékenység, táplálkozás, gyereknevelés, gyerekorvos, bense tamás, komárom-esztergom, pelenka, anya, apa, szülő, kisgyerek, Mother,Spoon,Feeding,Her,Baby,Boy,Child,In,Baby,Chair
Minden szülőnek tudnia kell, miket és mikor ehet a csecsemő, hogyan kezdje a hozzátáplálás folyamatát. Bense Tamás, gyermekorvos segít, gyermeke egészségének megőrzésében. 
Fotó: Matej Kastelic / Forrás:  Shutterstock

Hozzátáplálás és allergia – mikor, mit vezessünk be?

A hozzátáplálás megkezdése általában 4–6 hónapos kor között javasolt. Sok szülő attól tart, hogy a korai allergén-bevezetés veszélyes lehet, ám a kutatások ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

Ott, ahol az allergéneket később vezették be, nőtt az allergiások száma. Épp ezért fontos, hogy például a mogyoró, tojás vagy hal akár egyéves kor előtt is, kis mennyiségben bekerülhessen az étrendbe

 – magyarázza a gyerekorvos.

Mi az a hozzátáplálási táblázat?

A hozzátáplálás táblázat segíthet, de minden baba más tempóban fejlődik. A legfontosabb, hogy egyszerre csak egy új ételt próbáljunk ki, és figyeljük a reakciókat:

Allergia tünetei:

  • Kiütés
  • Hasfájás
  • Hasmenés

Ezek esetén gyanakodjunk ételallergiára.

Egy éves kor alatt adagolható ételek táblázata

Étel / ÉlelmiszerMikortól adhatóMegjegyzés / Fontos tudnivaló
Alma, őszibarack, meggy, gesztenye6 hónapos kortólElsőként bevezethető gyümölcsök
Burgonya, sárgarépa, sütőtök, cékla6 hónapos kortólElsőként bevezethető zöldségek
Gabonapelyhek (rizs, búza, zab)6 hónapos kortólA glutént 5–7 hónapos kor között be kell vezetni kis mennyiségben
Tejtermékek (sajt, túró, kefír)6–7 hónapos kortólKis mennyiségben adható, csökkenti a tejallergia kockázatát
Joghurt, kefír7 hónapos kortólKis adagban, főzelékhez keverve
Hús (csirke, pulyka)7 hónapos kortólPárolva, pürésítve
Banán, körte, narancs, szőlő7 hónapos kortólMag és héj nélkül, kis mennyiségben
Paradicsom, cukkini, brokkoli, spárga7 hónapos kortólFőzve vagy párolva, héj nélkül
Étolaj7 hónapos kortól1 kávéskanál / adag főzelékhez
Kenyérhéj, kifli8 hónapos kortólGlutén bevezetése után, kis mennyiségben
Szilva, sárgabarack, görögdinnye8 hónapos kortólLaza széklet esetén előnyös
Hüvelyesek (lencse, borsó, bab)8 hónapos kortólPuffasztó hatás miatt fokozatosan
Hal, marha, sertés, csirkemáj8 hónapos kortólCsirkemáj max. heti 1×
Túró, sajt, kefír (ismét)8 hónapos kortólHa nincs allergia a családban
Tojássárgája10–11 hónapos kortólFőtt, heti 1–2 alkalommal
Földimogyoró4–6 hónapostól (allergiás hajlamtól függ)Korai bevezetés csökkentheti az allergiaveszélyt

Tejfehérje allergia – a leggyakoribb babakori ételallergia

A tejfehérje allergia babáknál az egyik leggyakoribb nutritív, vagyis táplálék-eredetű allergia. Sokszor csak enyhe tünetek utalnak rá: bőrpír, ekcéma, hasfájás vagy akár a rossz súlygyarapodás.

A tejallergia diagnózisa klinikai, nem laborvizsgálat kérdése

 – mondja dr Bense Tamás. Ha a gyanú felmerül, a tejfehérjét el kell hagyni, és figyelni, javulnak-e a tünetek. A legtöbb gyermek kinövi a tejallergiát kisgyermekkorra, de addig is diétára van szükség.

Méz, tehéntej és aprómagos gyümölcsök – amit még nem szabad

Nem minden tiltás az allergia miatt van.

A méz egyéves kor alatt botulizmust,  okozhat, ezért tilos adni. A tehéntej sem javasolt önálló italként, és az aprómagos gyümölcsöket is csak később érdemes bevezetni

A szülők gyakran meglepődnek, amikor kiderül, hogy az allergiák megelőzését nem az étrend szigorítása, hanem éppen a korai, fokozatos bevezetés segíti.

Légúti allergiák – ha nem az étel a hibás

Ahogy nőnek a gyerekek, egyre gyakrabban jelentkeznek inhalatív allergiák: pollen, állatszőr, por és poratka.

Ha a tünetek – például orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés – mindig ugyanabban az időszakban jelentkeznek, valószínű, hogy szezonális allergiáról van szó.

A gyermekorvos szerint itt is a megfigyelés a kulcs: ha tartós a panasz, érdemes allergiavizsgálatot kérni.

Hozzátáplálás egy éves kor után:

Étel / ÉlelmiszerMikortól adhatóMegjegyzés / Fontos tudnivaló
Tojásfehérje1 éves kortólAllergiaveszély miatt addig nem javasolt
Tehéntej, vaj, tejszín, tejföl1 éves kortólCsak ha nincs tejallergia gyanú
Szója, tofu, csicseriborsó1 éves kortólJól főzve, kis mennyiségben
Méz1 éves kortólBotulizmusveszély 1 éves kor alatt
Olajos magvak (mandula, tökmag, napraforgómag)1 éves kortólApróra darálva, kis mennyiségben
Gyógynövényteák (menta, citromfű, csalán)1 éves kortólMérsékelten, koffeinmentes
Kiwi, málna, eper, ribiszke, áfonya1,5 éves kortólAprómagos gyümölcsök, allergizálhatnak
Déligyümölcsök (ananász, mangó, grapefruit)1,5 éves kortólMagyarországon vegyszeres érlelés miatt később javasolt
Dió, amerikai mogyoró1–2 éves kortólFulladásveszély, allergizáló hatás miatt
Szénsavas italok, édességek, péksütemények2–3 éves kor utánEgészségtelen szokások elkerülése érdekében késleltetve adjuk

Tudatos hozzátáplálás, kevesebb allergia

A hozzátáplálás nemcsak az újszülött fejlődésében, hanem az allergia megelőzésében is kulcsszerepet játszik. A fokozatos, tudatos étrendbevezetés, az allergének korai megismertetése, valamint a szakemberrel való konzultáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermek egészségesen fejlődjön.

Nem minden kiütés allergia, és nem minden tiltás allergia miatt van

 – fogalmaz dr. Bense Tamás gyermekorvos. A szülők legfontosabb feladata, hogy figyeljenek, és kérdezzenek.

Egészség, család, mindennapi tanácsok szülőknek

Ha gyerek van családban, minden nap tartogat új kihívást. Összegyűjtöttük legfrissebb cikkeinket, amelyek segítenek eligazodni a leggyakoribb őszi-téli kérdések között. Megmutatjuk, hogyan taníthatod meg a kicsit orrot fújni, melyik a legfontosabb vitamin a szezonban, és mire figyelj, ha pollenallergia kínozza a családot.

Szó lesz arról is, mi állhat a gyerekeknél jelentkező köhögés vagy tartós fáradtság mögött, és hogyan lehet mindezt megelőzni, illetve enyhíteni. A gyereknevelés terén pedig szakértők segítenek abban, miként teremthetünk egyensúlyt a szeretet és következetesség között.

 

