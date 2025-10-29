59 perce
Hozzátáplálással az allergia ellen: a gyerekorvos elárulta, mi a legfontosabb 1 éves kor alatt
Sok szülő bizonytalan abban, mikor kezdődjön a hozzátáplálás. A hozzátáplálás második hónapjaitól gyakran felmerül a tejfehérje allergia, de nem minden tünet jelent komoly bajt – mondja dr. Bense Tamás gyermekorvos. Fontos tudni, mit adhatunk, és mit kell még kerülni.
Dr. Bense Tamással ezúttal a hózzátáplálás témakörét járjuk körbe
Forrás: Beküldött
A hozzátáplálás időszaka minden kisbaba életében izgalmas mérföldkő, ám a szülőkben gyakran félelmet kelt, vajon mikor, mivel és hogyan érdemes kezdeni. Az allergiák, különösen a tejfehérje- és ételallergiák, gyakran összekeverhetők egyszerű emésztési gondokkal. Dr. Bense Tamás gyermekorvos segít eligazodni a legfontosabb kérdésekben.
Hozzátáplálás és allergia – mikor, mit vezessünk be?
A hozzátáplálás megkezdése általában 4–6 hónapos kor között javasolt. Sok szülő attól tart, hogy a korai allergén-bevezetés veszélyes lehet, ám a kutatások ennek épp az ellenkezőjét mutatják.
Ott, ahol az allergéneket később vezették be, nőtt az allergiások száma. Épp ezért fontos, hogy például a mogyoró, tojás vagy hal akár egyéves kor előtt is, kis mennyiségben bekerülhessen az étrendbe
– magyarázza a gyerekorvos.
Mi az a hozzátáplálási táblázat?
A hozzátáplálás táblázat segíthet, de minden baba más tempóban fejlődik. A legfontosabb, hogy egyszerre csak egy új ételt próbáljunk ki, és figyeljük a reakciókat:
Allergia tünetei:
- Kiütés
- Hasfájás
- Hasmenés
Ezek esetén gyanakodjunk ételallergiára.
Egy éves kor alatt adagolható ételek táblázata
|Étel / Élelmiszer
|Mikortól adható
|Megjegyzés / Fontos tudnivaló
|Alma, őszibarack, meggy, gesztenye
|6 hónapos kortól
|Elsőként bevezethető gyümölcsök
|Burgonya, sárgarépa, sütőtök, cékla
|6 hónapos kortól
|Elsőként bevezethető zöldségek
|Gabonapelyhek (rizs, búza, zab)
|6 hónapos kortól
|A glutént 5–7 hónapos kor között be kell vezetni kis mennyiségben
|Tejtermékek (sajt, túró, kefír)
|6–7 hónapos kortól
|Kis mennyiségben adható, csökkenti a tejallergia kockázatát
|Joghurt, kefír
|7 hónapos kortól
|Kis adagban, főzelékhez keverve
|Hús (csirke, pulyka)
|7 hónapos kortól
|Párolva, pürésítve
|Banán, körte, narancs, szőlő
|7 hónapos kortól
|Mag és héj nélkül, kis mennyiségben
|Paradicsom, cukkini, brokkoli, spárga
|7 hónapos kortól
|Főzve vagy párolva, héj nélkül
|Étolaj
|7 hónapos kortól
|1 kávéskanál / adag főzelékhez
|Kenyérhéj, kifli
|8 hónapos kortól
|Glutén bevezetése után, kis mennyiségben
|Szilva, sárgabarack, görögdinnye
|8 hónapos kortól
|Laza széklet esetén előnyös
|Hüvelyesek (lencse, borsó, bab)
|8 hónapos kortól
|Puffasztó hatás miatt fokozatosan
|Hal, marha, sertés, csirkemáj
|8 hónapos kortól
|Csirkemáj max. heti 1×
|Túró, sajt, kefír (ismét)
|8 hónapos kortól
|Ha nincs allergia a családban
|Tojássárgája
|10–11 hónapos kortól
|Főtt, heti 1–2 alkalommal
|Földimogyoró
|4–6 hónapostól (allergiás hajlamtól függ)
|Korai bevezetés csökkentheti az allergiaveszélyt
Tejfehérje allergia – a leggyakoribb babakori ételallergia
A tejfehérje allergia babáknál az egyik leggyakoribb nutritív, vagyis táplálék-eredetű allergia. Sokszor csak enyhe tünetek utalnak rá: bőrpír, ekcéma, hasfájás vagy akár a rossz súlygyarapodás.
A tejallergia diagnózisa klinikai, nem laborvizsgálat kérdése
– mondja dr Bense Tamás. Ha a gyanú felmerül, a tejfehérjét el kell hagyni, és figyelni, javulnak-e a tünetek. A legtöbb gyermek kinövi a tejallergiát kisgyermekkorra, de addig is diétára van szükség.
Méz, tehéntej és aprómagos gyümölcsök – amit még nem szabad
Nem minden tiltás az allergia miatt van.
A méz egyéves kor alatt botulizmust, okozhat, ezért tilos adni. A tehéntej sem javasolt önálló italként, és az aprómagos gyümölcsöket is csak később érdemes bevezetni
A szülők gyakran meglepődnek, amikor kiderül, hogy az allergiák megelőzését nem az étrend szigorítása, hanem éppen a korai, fokozatos bevezetés segíti.
Légúti allergiák – ha nem az étel a hibás
Ahogy nőnek a gyerekek, egyre gyakrabban jelentkeznek inhalatív allergiák: pollen, állatszőr, por és poratka.
Ha a tünetek – például orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés – mindig ugyanabban az időszakban jelentkeznek, valószínű, hogy szezonális allergiáról van szó.
A gyermekorvos szerint itt is a megfigyelés a kulcs: ha tartós a panasz, érdemes allergiavizsgálatot kérni.
Hozzátáplálás egy éves kor után:
|Étel / Élelmiszer
|Mikortól adható
|Megjegyzés / Fontos tudnivaló
|Tojásfehérje
|1 éves kortól
|Allergiaveszély miatt addig nem javasolt
|Tehéntej, vaj, tejszín, tejföl
|1 éves kortól
|Csak ha nincs tejallergia gyanú
|Szója, tofu, csicseriborsó
|1 éves kortól
|Jól főzve, kis mennyiségben
|Méz
|1 éves kortól
|Botulizmusveszély 1 éves kor alatt
|Olajos magvak (mandula, tökmag, napraforgómag)
|1 éves kortól
|Apróra darálva, kis mennyiségben
|Gyógynövényteák (menta, citromfű, csalán)
|1 éves kortól
|Mérsékelten, koffeinmentes
|Kiwi, málna, eper, ribiszke, áfonya
|1,5 éves kortól
|Aprómagos gyümölcsök, allergizálhatnak
|Déligyümölcsök (ananász, mangó, grapefruit)
|1,5 éves kortól
|Magyarországon vegyszeres érlelés miatt később javasolt
|Dió, amerikai mogyoró
|1–2 éves kortól
|Fulladásveszély, allergizáló hatás miatt
|Szénsavas italok, édességek, péksütemények
|2–3 éves kor után
|Egészségtelen szokások elkerülése érdekében késleltetve adjuk
Tudatos hozzátáplálás, kevesebb allergia
A hozzátáplálás nemcsak az újszülött fejlődésében, hanem az allergia megelőzésében is kulcsszerepet játszik. A fokozatos, tudatos étrendbevezetés, az allergének korai megismertetése, valamint a szakemberrel való konzultáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermek egészségesen fejlődjön.
Nem minden kiütés allergia, és nem minden tiltás allergia miatt van
– fogalmaz dr. Bense Tamás gyermekorvos. A szülők legfontosabb feladata, hogy figyeljenek, és kérdezzenek.
Egészség, család, mindennapi tanácsok szülőknek
Ha gyerek van családban, minden nap tartogat új kihívást. Összegyűjtöttük legfrissebb cikkeinket, amelyek segítenek eligazodni a leggyakoribb őszi-téli kérdések között. Megmutatjuk, hogyan taníthatod meg a kicsit orrot fújni, melyik a legfontosabb vitamin a szezonban, és mire figyelj, ha pollenallergia kínozza a családot.
Szó lesz arról is, mi állhat a gyerekeknél jelentkező köhögés vagy tartós fáradtság mögött, és hogyan lehet mindezt megelőzni, illetve enyhíteni. A gyereknevelés terén pedig szakértők segítenek abban, miként teremthetünk egyensúlyt a szeretet és következetesség között.
Teljesen bedugult a gyerek orra, de nem tudja kifújni - az orvos tanácsai minden szülőnek segítenek
Erre az egy vitaminra van szüksége a gyerekeknek ősszel - megszólalt az orvos
Támadnak a pollenek, érdemes felkészülni rá - PODCASTSokunk életét nehezíti meg az allergia szezon és sokszor a gyógyszer mellett orrcseppet, valamint szemcseppet is be kell vetni, ahhoz, hogy elviselhető legyen.
Szavazás: szerinted melyik a leghatékonyabb gyereknevelési módszer?
Amikor a fáradtság és a köhögés mögött más lapul – ne hagyd figyelmen kívül!Allergia vizsgálat deríthet fényt arra, miért nem múlnak el a makacs tünetek – sokszor laborvizsgálatra is szükség van a pontos diagnózishoz.