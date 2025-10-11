Szombati munkanapok és hosszú hétvégék 2025-ben: ezeket érdemes tudni még az év maradék részéről

Az idei év során a magyar munkavállalók több hosszú hétvégét is élvezhettek már, ám ezekhez néhány szombati munkanap ledolgozása is szükséges. Az ilyen hosszú hétvégék lehetőséget adnak a pihenésre, családi programokra és rövid utazásokra, ugyanakkor érdemes előre tervezni a kötelező szombati munkanapok miatt. Cikkünkben most összegyűjtöttük, mikor kell dolgozni még az évben szombaton, és hogyan alakulnak a hátralévő hosszú hétvégék 2025-ben.

Hosszú hétvégék 2025-ben: így alakul az év maradék része

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Október 18-án például be kell menni dolgozni, ugyanis ekkor pótoljuk be előre a október 24-i, pénteki munkanapot. Ennek köszönhetően október 23. és 26. között négynapos, csütörtöktől vasárnapig tartó pihenő vár minden munkavállalóra. Ez a szombati munkanap teszi lehetővé, hogy a nemzeti ünnep környéke zavartalanul, szabadság kivétele nélkül telhessen a hosszú hétvége.

A következő, és egyben idei utolsó szombati munkanap december 13-án lesz, amikor a december 24-i, szentesti munkanapot kell vagy lehet előre ledolgozni. Így a karácsony (december 24–26., szerda–péntek) háromnapos ünnepként marad szabad, és a legtöbben egybefüggő pihenést élvezhetnek az év végén – írta meg a feol.hu is.

Mi a helyzet Szlovákiában?

Szlovákiában nincs kötelező szombati munkanap, vagyis minden munkaszüneti nap fix dátumra esik, ledolgozás nélkül. Ott még ezek a 2025-ös ünnepnapok maradtak idénre:

november 1. (Mindenszentek napja),

november 17. (A szabadságért és a demokráciáért vívott harc ünnepe),

valamint a karácsonyi időszak: december 24–26.

Érdekesség, hogy október 28-a, a független Csehszlovákia megalakulásának napja idéntől már nem számít munkaszüneti napnak.

Szlovákia az ünnepnapok számát tekintve egyébként még így is ott van Európa élmezőnyében a jelenlegi 14 munkaszüneti napjával, amihez hasonlóan sok csak Litvániában és Lettországban (15), illetve Horvátországban és Lengyelországban (14) van.

Ez azonban hamarosan változhat. Tervben van ugyanis egy 2026-os konszolidációs csomag az országban, amelynek részét képezi az egyes munkaszüneti napok ideiglenes vagy tartós eltörlése is, amit ha elfogadnak, akkor jövőre 11 munkaszüneti nap maradna Szlovákiában.