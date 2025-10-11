2 órája
Szombati munkanapok és hosszú hétvégék 2025-ben: ezeket érdemes tudni még az év maradék részéről
Idén még két szombaton kell dolgozni Magyarországon. A munkanap-áthelyezéseknek köszönhetően azonban több négynapos hosszú hétvége is vár még a dolgozókra 2025-ben.
Az idei év során a magyar munkavállalók több hosszú hétvégét is élvezhettek már, ám ezekhez néhány szombati munkanap ledolgozása is szükséges. Az ilyen hosszú hétvégék lehetőséget adnak a pihenésre, családi programokra és rövid utazásokra, ugyanakkor érdemes előre tervezni a kötelező szombati munkanapok miatt. Cikkünkben most összegyűjtöttük, mikor kell dolgozni még az évben szombaton, és hogyan alakulnak a hátralévő hosszú hétvégék 2025-ben.
Hosszú hétvégék 2025-ben: így alakul az év hátralévő része
Október 18-án például be kell menni dolgozni, ugyanis ekkor pótoljuk be előre a október 24-i, pénteki munkanapot. Ennek köszönhetően október 23. és 26. között négynapos, csütörtöktől vasárnapig tartó pihenő vár minden munkavállalóra. Ez a szombati munkanap teszi lehetővé, hogy a nemzeti ünnep környéke zavartalanul, szabadság kivétele nélkül telhessen a hosszú hétvége.
A következő, és egyben idei utolsó szombati munkanap december 13-án lesz, amikor a december 24-i, szentesti munkanapot kell vagy lehet előre ledolgozni. Így a karácsony (december 24–26., szerda–péntek) háromnapos ünnepként marad szabad, és a legtöbben egybefüggő pihenést élvezhetnek az év végén – írta meg a feol.hu is.
Mi a helyzet Szlovákiában?
Szlovákiában nincs kötelező szombati munkanap, vagyis minden munkaszüneti nap fix dátumra esik, ledolgozás nélkül. Ott még ezek a 2025-ös ünnepnapok maradtak idénre:
- november 1. (Mindenszentek napja),
- november 17. (A szabadságért és a demokráciáért vívott harc ünnepe),
- valamint a karácsonyi időszak: december 24–26.
Érdekesség, hogy október 28-a, a független Csehszlovákia megalakulásának napja idéntől már nem számít munkaszüneti napnak.
Szlovákia az ünnepnapok számát tekintve egyébként még így is ott van Európa élmezőnyében a jelenlegi 14 munkaszüneti napjával, amihez hasonlóan sok csak Litvániában és Lettországban (15), illetve Horvátországban és Lengyelországban (14) van.
Ez azonban hamarosan változhat. Tervben van ugyanis egy 2026-os konszolidációs csomag az országban, amelynek részét képezi az egyes munkaszüneti napok ideiglenes vagy tartós eltörlése is, amit ha elfogadnak, akkor jövőre 11 munkaszüneti nap maradna Szlovákiában.
Hamarosan óraátállítás is lesz
Az óraátállítás pár hét múlva ismét esedékes lesz. Idén éppen a hosszú hétvégére esik a dátum. Október 26-án vasárnap hajnalban, 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Következésképp: egy órával többet pihenhetünk, mielőtt elkezdeni csörögni a vekker, amivel jelzi, hogy eljött az ideje munkába menni.