Népzene

A népzene egy életérzés – Fonó-díjat kapott a komáromi Horsa Banda

A hagyományos népzene hiteles megszólaltatói ritkán kerülnek a reflektorfénybe. Épp ezért különleges, hogy idén a Horsa Banda is Fonó-díjban részesült. Az elismerés nemcsak a zenekar munkáját méltatja, hanem azt az elhivatott, évtizedek óta tartó törekvést is, amellyel vezetőjük, Horsa István a népzenei örökség továbbéltetésén dolgozik.

Bajcsy Tünde

A közönségszavazás eredményeként idén a Horsa Banda is Fonó-díjban részesült. A zenekar vezetője, Horsa István számára ez nemcsak elismerés, hanem megerősítés is: a hagyományos népzenei értékekre építő út, amelyet évtizedek óta jár, ma is érvényes és élő lehet.

A Fonó-díjas Horsa Banda: Horsa István és tanítványai együtt őrzik a széki népzene eredeti hangzását.
Forrás: Facebook/Horsa Banda

A Horsa Banda története

A komáromi zenész közel negyven éve foglalkozik népzenével. Tizenegy évesen kezdett hegedülni, majd a hetvenes–nyolcvanas évek táncházmozgalmának szellemében Erdélyben tanult azoktól az öreg mesterektől, akiknél még élő hagyományként létezett a zenélés ősi formája. Később tanári pályára lépett, és megalapította az Ördöngös Népzene Tanodát, ahol a gyerekek a régi parasztzenészek mintájára, hallás után tanulnak zenélni. Innen nőtt ki később a Horsa Banda is.

A zenekar megalakulását egy véletlen és egy belső felismerés hozta: István két tehetséges tanítványával kezdett közösen muzsikálni, és rövid idő alatt olyan összhang alakult ki köztük, amilyet korábban csak Erdélyben, családi zenekarokban tapasztalt. Ebből az élményből született meg a Horsa Banda, amely azóta is ezt a bensőséges, generációkon átívelő formátumot őrzi.

A zenekar széki népzenét játszik – azt az erdélyi falut idézve, ahonnan a magyar táncházmozgalom is elindult. Hangzásuk hűen követi a régi technikákat: bélhúros bőgő, hagyományos vonókezelés, természetes tempók. Mindez ma szinte kuriózumnak számít, hiszen a legtöbb fiatal zenész már klasszikus hangolásban és modern hangszerekkel játszik.

A Fonó-díj döbbenete

A Fonó-díj számára nagy meglepetés volt, és egyáltalán nem számított rá. 

Számomra már a jelölés is nagy elismerés volt. Olyan illusztris társaságban szerepeltünk, hogy bármelyikünk megérdemelte volna a díjat. Hatalmas meglepetés volt, amikor kiderült, hogy mi kaptuk meg, mert semmilyen kampány vagy nevezés nem előzte meg. Egy tanítványom szólt, hogy rám szavaz, és akkor láttam meg, hogy ott vagyunk a jelöltek között.

– meséli Horsa István.

A zenész számára a Fonóval való kapcsolat régi keletű.

’95 óta zenélek a Fonóban különböző formációkkal, így különösen jó érzés, hogy harminc év után ez a fajta munka most mintha a csúcsára ért volna. Nagy dolog, hogy ebben a világzenei sokszínűségben, ahol minden keveredik mindennel, a mi hagyományos,  népzenénk is figyelmet kaphatott.

Küldetés és hitelesség

Horsa István szerint a Horsa Banda sikere abban rejlik, hogy nem akarnak mindenkihez szólni, csak őszinték lenni.

Mi nem játsszuk el azt, amit kérnek tőlünk, csak amit igaznak érzünk. Ez talán furcsa mentalitás a mai világban, de pont ez tesz minket hitelessé. A közönség valószínűleg ezt érzi meg.

A zenekar nem a látványra, hanem az érzelemre épít. Hozzátette, hogy sokszor odajönnek hozzájuk a koncert után, és azt mondják nekik, hogy nem is igazán értették mi történt, de nagyon élvezték. Ezek azok a visszajelzések számára, hogy laikusok is élvezik azt, amit csinálnak, hogy a népzene még elér az emberek szívéhez. Horsa István hitvallása a népzenében egyszerű, mégis mély. 

A célunk, hogy a közönségben történjen valami, érzelmeket váltsunk ki – borzongjon meg, vagy épp könnyes legyen a szeme. Ha ez megtörténik, akkor a zene betöltötte a küldetését.

Egy örökség továbbadása

Horsa István számára a zenélés és a tanítás szorosan összefonódik. Az Ördöngös Népzene Tanoda, amelyet Komáromban hozott létre, ebből a küldetésből nőtt ki.

Azt láttam, hogy a régi mesterek tudása eltűnőben van, és ebből szerettem volna valamit továbbadni. A tanoda ennek az örökségnek a megőrzésére jött létre, és innen indult el a Horsa Banda is.

A zenész szerint a mai rohanó világban egyre nehezebb megszólítani a fiatalokat, de ő nem adja fel. Ez egy küldetés számára. Továbbvinni azt az életérzést, azt a tudást, azt a zenét, amit a régi zenészek hoztak el a közönségnek. 

 

