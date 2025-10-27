A népzene egy életérzés – Fonó-díjat kapott a komáromi Horsa Banda

A közönségszavazás eredményeként idén a Horsa Banda is Fonó-díjban részesült. A zenekar vezetője, Horsa István számára ez nemcsak elismerés, hanem megerősítés is: a hagyományos népzenei értékekre építő út, amelyet évtizedek óta jár, ma is érvényes és élő lehet.

A Fonó-díjas Horsa Banda: Horsa István és tanítványai együtt őrzik a széki népzene eredeti hangzását

Forrás: Facebook/Horsa Banda

A Horsa Banda története

A komáromi zenész közel negyven éve foglalkozik népzenével. Tizenegy évesen kezdett hegedülni, majd a hetvenes–nyolcvanas évek táncházmozgalmának szellemében Erdélyben tanult azoktól az öreg mesterektől, akiknél még élő hagyományként létezett a zenélés ősi formája. Később tanári pályára lépett, és megalapította az Ördöngös Népzene Tanodát, ahol a gyerekek a régi parasztzenészek mintájára, hallás után tanulnak zenélni. Innen nőtt ki később a Horsa Banda is.

A zenekar megalakulását egy véletlen és egy belső felismerés hozta: István két tehetséges tanítványával kezdett közösen muzsikálni, és rövid idő alatt olyan összhang alakult ki köztük, amilyet korábban csak Erdélyben, családi zenekarokban tapasztalt. Ebből az élményből született meg a Horsa Banda, amely azóta is ezt a bensőséges, generációkon átívelő formátumot őrzi.

A zenekar széki népzenét játszik – azt az erdélyi falut idézve, ahonnan a magyar táncházmozgalom is elindult. Hangzásuk hűen követi a régi technikákat: bélhúros bőgő, hagyományos vonókezelés, természetes tempók. Mindez ma szinte kuriózumnak számít, hiszen a legtöbb fiatal zenész már klasszikus hangolásban és modern hangszerekkel játszik.

A Fonó-díj döbbenete

A Fonó-díj számára nagy meglepetés volt, és egyáltalán nem számított rá.

Számomra már a jelölés is nagy elismerés volt. Olyan illusztris társaságban szerepeltünk, hogy bármelyikünk megérdemelte volna a díjat. Hatalmas meglepetés volt, amikor kiderült, hogy mi kaptuk meg, mert semmilyen kampány vagy nevezés nem előzte meg. Egy tanítványom szólt, hogy rám szavaz, és akkor láttam meg, hogy ott vagyunk a jelöltek között.

– meséli Horsa István.

A zenész számára a Fonóval való kapcsolat régi keletű.