1 órája
Feszültség után jön a megkönnyebbülés – szerencsés és vidám hétvége vár ránk
Szombaton még akadnak nehezebb pillanatok, de vasárnapra minden kisimul, és új lendületet kapunk. A horoszkóp szerint ez a hétvége megmutatja, mennyire megéri türelmesnek lenni.
A hétvége eleje kissé hullámzó lehet: apró nézeteltérések, feszültségek és váratlan fordulatok színesíthetik a szombatot. A bolygóállások azonban vasárnapra látványosan megváltoznak, és megérkezik az a felszabadító energia, amit egész héten vártunk. Most valóban érezhetjük, hogy a nehézségek után jön a jutalom – a horoszkóp szerint a szerencse, a vidámság és a könnyedség veszi át a főszerepet.
Hétvégi horoszkóp csillagjegyről csillagjegyre
KOS: Az Asztronet szerint szombaton még nehéz lehet kifejezni magad, de vasárnap egy harmonikus bolygóháromszög segít abban, hogy minden szavad célba találjon. Ideális időpont a fontos beszélgetésekre.
BIKA: Szombaton döcögősnek tűnhetnek a dolgok, de vasárnap gördülékenyen alakul minden. Álmaid fontos üzenetet hordozhatnak, érdemes elgondolkodnod rajtuk.
IKREK: Vasárnap minden okod meglesz az elégedettségre, de ehhez szombaton kerülni kell a vitát, főleg a rokonokkal. A hét zárása békét és harmóniát hoz.
RÁK: A szombat estét kellemetlen bolygóhatások színezhetik, de vasárnapra szerencse és kedves gesztusok érkeznek. A hála most különösen fontos.
OROSZLÁN: Ne maradj otthon! A mozgás, a természet és a társaság feltölt, és a vasárnap különösen szerencsésnek ígérkezik.
SZŰZ: A Hold–Szaturnusz szembenállás lelombozhat, de a vasárnap friss energiát hoz. Szellőztesd ki a fejedet és a lakást is – jót fog tenni.
MÉRLEG: A hétvége végére visszatér az optimizmusod. Vasárnap megtapasztalhatod, hogy igenis van fény az alagút végén – oszd meg ezt az érzést másokkal is!
SKORPIÓ: Egész héten kitartó voltál, most jöhet a pihenés. A természet, a csend és a társas feltöltődés segít újra egyensúlyba kerülni.
NYILAS: Szombaton még nehezebb emberekkel találkozhatsz, de vasárnap már értelmes, inspiráló beszélgetések várnak. Lazíts, ne akarj mindent kontrollálni!
BAK: A hétvége hullámzó, de kiegyenlített – annyi esély van bosszankodásra, mint örömre. Ha okosan kezeled a helyzeteket, te döntöd el, melyik kerül túlsúlyba.
VÍZÖNTŐ: A hét happy enddel zárul. A vasárnapi bolygóháromszög új reményt és lelkesedést hoz, megmutatva, hogy a dolgok jóra fordulhatnak.
HALAK: A szombat éjjeli feszültség után vasárnapra visszatér a nyugalom. Ne aggódj, ha álmatlan éjszakád van – reggelre minden újra a helyére kerül.