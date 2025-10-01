Megkérdeztük: miért fontos a hídünnep az esztergomiaknak? +videó

Szeptember végén Esztergom és Párkány közösen rendezte meg a hídünnepet, amelyen a Mária Valéria híd 130 éves történetét ünnepelték. A rendezvényen Hernádi Ádám és Eugen Szabó polgármester, valamint Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnök is felszólalt, a programok között pedig hídreggeli és hídfutás is várta az érdeklődőket. Az ünnep azonban leginkább a helyiekről szólt: megkérdeztük, mit jelent számukra ez a nap. Videóban is mutatjuk a válaszokat.

Megkérdeztük a hídünnepen jelenlévőket, nekik miért volt fontos ez a nap.

A híd és az emlékek

Sokan arról beszéltek, hogy életük több szakaszában is részesei voltak a híd történetének.

Azért éreztük nagyon fontosnak, mert itt voltunk, amikor építették, amikor átadták, és most az ünnepet is meg akartuk nézni

- mondta egy idős esztergomi házaspár.

A közösség ünnepe

Volt, aki úgy fogalmazott, hogy esztergomiként különösen értékesnek tartja a rendezvényt:

Nagyon tudjuk értékelni, amikor történik valami a város érdekében. Mostanában történik is sok minden. Ennek a kerek évfordulós ünnepségnek duplán örülünk

A hídünnep nemcsak történelmi emlék, hanem a helyiek számára valódi közösségi élmény is.

Átkelés a múlton

Sokan felidézték, milyen volt a híd újjáépítése előtt kompokkal közlekedni.

Megéltük, milyen volt átkelni kompon, ezért nagyra értékeljük, hogy bármikor át tudunk sétálni

- mondta egy résztvevő. Valaki azt emelte ki, hogy régen sokszor rejtegetni kellett a dolgokat, amikor a kompon vittek át valamit, a túloldalon élő családtagoknak.

Kapocs két város között

A legtöbb megszólaló szerint a híd nemcsak fizikai, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír.

Ez a híd összeköt, és nem elválaszt. Szeretjük ezt a várost, több mint ezer éves történelmével

- fogalmazott egy ünneplő. Többen kiemelték, hogy a híd által könnyebb a családi kapcsolattartás is, hiszen sokaknak élnek rokonai a Duna mindkét oldalán.

A hídünnep üzenete

A hídünnep egyszerre adott alkalmat a múlt felidézésére és a jövőbe tekintésre. Az ünneplők szavaiból kiderült, hogy a Mária Valéria híd sokkal több számukra, mint közlekedési útvonal: emlékeket, családokat és két várost köt össze. A felszólaló vezetők pedig arról is beszéltek, hogy a jövőben új híd épülhet a térségben, amely még szorosabbra fűzheti a kapcsolatot a két ország között.