Megkérdeztük: miért fontos a hídünnep az esztergomiaknak? +videó
Hétvégén rendezték meg a hídünnepet Esztergomban, a Mária Valéria híd 130. születésnapjának alkalmából. A hídünnep kapcsán megkérdeztük a helyieket és a vendégeket, miért tartják fontosnak ezt a napot. Válaszaikból kiderül, hogy a hídhoz kötődő személyes élmények generációkat kapcsolnak össze.
Szeptember végén Esztergom és Párkány közösen rendezte meg a hídünnepet, amelyen a Mária Valéria híd 130 éves történetét ünnepelték. A rendezvényen Hernádi Ádám és Eugen Szabó polgármester, valamint Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnök is felszólalt, a programok között pedig hídreggeli és hídfutás is várta az érdeklődőket. Az ünnep azonban leginkább a helyiekről szólt: megkérdeztük, mit jelent számukra ez a nap. Videóban is mutatjuk a válaszokat.
Az ünnepséget élőben közvetítettük közösségi oldalunkon, amit IDE KATTINTVA, utólag is megtekinthetsz.
A híd és az emlékek
Sokan arról beszéltek, hogy életük több szakaszában is részesei voltak a híd történetének.
Azért éreztük nagyon fontosnak, mert itt voltunk, amikor építették, amikor átadták, és most az ünnepet is meg akartuk nézni
- mondta egy idős esztergomi házaspár.
A közösség ünnepe
Volt, aki úgy fogalmazott, hogy esztergomiként különösen értékesnek tartja a rendezvényt:
Nagyon tudjuk értékelni, amikor történik valami a város érdekében. Mostanában történik is sok minden. Ennek a kerek évfordulós ünnepségnek duplán örülünk
A hídünnep nemcsak történelmi emlék, hanem a helyiek számára valódi közösségi élmény is.
Átkelés a múlton
Sokan felidézték, milyen volt a híd újjáépítése előtt kompokkal közlekedni.
Megéltük, milyen volt átkelni kompon, ezért nagyra értékeljük, hogy bármikor át tudunk sétálni
- mondta egy résztvevő. Valaki azt emelte ki, hogy régen sokszor rejtegetni kellett a dolgokat, amikor a kompon vittek át valamit, a túloldalon élő családtagoknak.
Kapocs két város között
A legtöbb megszólaló szerint a híd nemcsak fizikai, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír.
Ez a híd összeköt, és nem elválaszt. Szeretjük ezt a várost, több mint ezer éves történelmével
- fogalmazott egy ünneplő. Többen kiemelték, hogy a híd által könnyebb a családi kapcsolattartás is, hiszen sokaknak élnek rokonai a Duna mindkét oldalán.
A hídünnep üzenete
A hídünnep egyszerre adott alkalmat a múlt felidézésére és a jövőbe tekintésre. Az ünneplők szavaiból kiderült, hogy a Mária Valéria híd sokkal több számukra, mint közlekedési útvonal: emlékeket, családokat és két várost köt össze. A felszólaló vezetők pedig arról is beszéltek, hogy a jövőben új híd épülhet a térségben, amely még szorosabbra fűzheti a kapcsolatot a két ország között.
