október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

42 perce

Megkérdeztük: miért fontos a hídünnep az esztergomiaknak? +videó

Címkék#Mária Valéria híd#Kemma videó#duna#Párkány#utca embere#hídünnep#Esztergom#Hernádi Ádám#ünnepség#Orbán Viktor

Hétvégén rendezték meg a hídünnepet Esztergomban, a Mária Valéria híd 130. születésnapjának alkalmából. A hídünnep kapcsán megkérdeztük a helyieket és a vendégeket, miért tartják fontosnak ezt a napot. Válaszaikból kiderül, hogy a hídhoz kötődő személyes élmények generációkat kapcsolnak össze.

Veszprémi Dániel

Szeptember végén Esztergom és Párkány közösen rendezte meg a hídünnepet, amelyen a Mária Valéria híd 130 éves történetét ünnepelték. A rendezvényen Hernádi Ádám és Eugen Szabó polgármester, valamint Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnök is felszólalt, a programok között pedig hídreggeli és hídfutás is várta az érdeklődőket. Az ünnep azonban leginkább a helyiekről szólt: megkérdeztük, mit jelent számukra ez a nap. Videóban is mutatjuk a válaszokat.

Hídünnep, Mária Valéria híd 130, Hernádi Ádám, Eugen Szabó, polgármester, Orbán Viktor, miniszterelnök, Robert Feco, utca embere
Megkérdeztük a hídünnepen jelenlévőket, nekik miért volt fontos ez a nap.
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Az ünnepséget élőben közvetítettük közösségi oldalunkon, amit IDE KATTINTVA, utólag is megtekinthetsz.

A híd és az emlékek

Sokan arról beszéltek, hogy életük több szakaszában is részesei voltak a híd történetének.

Azért éreztük nagyon fontosnak, mert itt voltunk, amikor építették, amikor átadták, és most az ünnepet is meg akartuk nézni

- mondta egy idős esztergomi házaspár.

A közösség ünnepe

Volt, aki úgy fogalmazott, hogy esztergomiként különösen értékesnek tartja a rendezvényt:

Nagyon tudjuk értékelni, amikor történik valami a város érdekében. Mostanában történik is sok minden. Ennek a kerek évfordulós ünnepségnek duplán örülünk

A hídünnep nemcsak történelmi emlék, hanem a helyiek számára valódi közösségi élmény is.

Átkelés a múlton

Sokan felidézték, milyen volt a híd újjáépítése előtt kompokkal közlekedni.

Megéltük, milyen volt átkelni kompon, ezért nagyra értékeljük, hogy bármikor át tudunk sétálni

- mondta egy résztvevő. Valaki azt emelte ki, hogy régen sokszor rejtegetni kellett a dolgokat, amikor a kompon vittek át valamit, a túloldalon élő családtagoknak.

Kapocs két város között

A legtöbb megszólaló szerint a híd nemcsak fizikai, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír.

Ez a híd összeköt, és nem elválaszt. Szeretjük ezt a várost, több mint ezer éves történelmével

- fogalmazott egy ünneplő. Többen kiemelték, hogy a híd által könnyebb a családi kapcsolattartás is, hiszen sokaknak élnek rokonai a Duna mindkét oldalán.

A hídünnep üzenete

A hídünnep egyszerre adott alkalmat a múlt felidézésére és a jövőbe tekintésre. Az ünneplők szavaiból kiderült, hogy a Mária Valéria híd sokkal több számukra, mint közlekedési útvonal: emlékeket, családokat és két várost köt össze. A felszólaló vezetők pedig arról is beszéltek, hogy a jövőben új híd épülhet a térségben, amely még szorosabbra fűzheti a kapcsolatot a két ország között.

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu