Téli felkészülés

1 órája

Hidegindítás télen: tippek a biztonságos és kíméletes autóhasználathoz

Ma reggel több helyen is kemény fagyra ébredhettünk, a hőmérők néhol -7 fok alá estek. Ilyenkor a hidegindítás különösen megterheli az autót, ha nem megfelelően készülünk fel rá. Dr. Farkas Károly szerint néhány apró lépéssel megelőzhetjük a kellemetlenségeket, és meghosszabbíthatjuk a jármű élettartamát is.

Veszprémi Dániel

A hideg időben történő autóindítás nem csupán kényelmi kérdés: a motor, az akkumulátor és az ablakok megfelelő előkészítése nélkül komoly problémákat okozhat. A hidegindítás helyes gyakorlata nemcsak a motor élettartamát hosszabbítja meg, hanem csökkenti a fogyasztást és biztosítja a biztonságos közlekedést.

Driving,Through,A,Foggy,Windshield,Driver,Looking,Through,A,Foggy, tél, kocsi, farkas károly, magyar autóklub, kocsi, kresz, hó, jég, sofőr, hidegindítás
Farkas Károly elárulta, miért fontos a megfelelő hidegindítás a hideg hónapokban.
Fotó: Suzanne Tucker / Forrás:  Shutterstock

Miért fontos a hidegindítás?

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke elárulja, miért fontos időt szánni az első indításnál télen. A hidegindítás során a motor még nem érte el az üzemi hőmérsékletét, így az olaj nem keni megfelelően a mozgó alkatrészeket, az üzemanyag pedig lassabban ég el. Ha az autót azonnal elindítjuk, ez fokozott kopáshoz és nagyobb fogyasztáshoz vezethet. Érdemes legalább 1–2 percig járatni a motort a hidegindításkor, hogy a rendszer felkészüljön az útra.

Soha ne indítsd el az autót azonnal hideg motorral. Érdemes legalább egy-két percig járatni, hogy minden alkatrész megfelelően átmelegedjen.

Akkumulátor és elektromos rendszerek ellenőrzése

Hideg időben különösen fontos az akkumulátor állapotának ellenőrzése. Egy lemerült akku miatt az autó nem indul, ami komoly kellemetlenséget okozhat. A modern autók, különösen az elektromos vagy katalizátoros rendszerekkel szerelt modellek, érzékenyek a hirtelen terhelésre, így az indítás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.

Ablakok és kilátás

A tiszta ablak alapfeltétele a biztonságos vezetésnek. A hidegindítás ideje alatt érdemes eltávolítani a havat és letörölni a párát, így biztosítva a megfelelő látási viszonyokat. A fűtés bekapcsolása segíthet az ablakok gyorsabb páramentesítésében, és hozzájárul a kényelemhez.

Ne feledkezzünk meg az ablakokról sem: a párás, havas szélvédő veszélyes lehet. Kapcsoljuk be a fűtést, és biztosítsuk a tiszta kilátást.

-emelte ki Dr. Farkas Károly

Régi és új autók különbségei

A régi autókban a hidegindítás különösen kritikus, mivel a hűtőrendszer nem zárt, és a motorvédő folyadék állapota is gyakrabban igényel ellenőrzést. Az újabb járművek zárt hűtőrendszerrel rendelkeznek, ahol a gyárilag előírt hűtőfolyadék megvédi a motort, így itt az indítás során kisebb a kockázat. Minden esetben érdemes szakemberrel ellenőriztetni a folyadék szintjét, ha bizonytalanok vagyunk a rendszer állapotában.

Reggeli fagy: nem csoda, ha nehezen indul a kocsi

Nem csoda, ha ma reggel sokan nehezen indították be az autót: október 20-án Zabaron -7,5 fokig hűlt le a levegő – számolt be róla a HungaroMet a Facebookon. Ez az érték alig marad el az ezen a napon valaha mért leghidegebbtől. A reggeli fagyok nemcsak a sofőröket, de az autókat is próbára teszik: a hidegindítás ilyenkor különösen fontos, hiszen az akkumulátor, a motor és az ablakok is érzékenyen reagálnak a zimankóra. Érdemes tehát pár percet rászánni az indulás előtti előkészületekre, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket.

A Junpiautó videója a hidegindításról:

Praktikus tippek a hidegindításhoz:

  • Indítás előtt ellenőrizd az akkumulátort.
  • Ne indulj el azonnal, hagyd járni a motort 1–2 percig.
  • Kapcsold be a fűtést és a szélvédő páramentesítőt.
  • Tisztítsd le az ablakokról a havat és a jeget.
  • Különösen a régi autóknál ellenőrizd a hűtőfolyadék szintjét.

 

