Vírus

40 perce

Romlik a helyzet: egyre több a légúti beteg és a hepatitis A-fertőzés

Címkék#megbetegedés#helyzet#légúti#járványügyi#Hepatitis A#vírusos fertőzés#Komáromi Közegészségügyi Hivatal

Az őszi hónapokkal együtt megérkezett a nátha, a köhögés és a láz szezonja is – a rendelők újra megteltek betegekkel. A járvány azonban nemcsak a légúti fertőzések miatt aggasztja a szakembereket: a vírusos májgyulladás továbbra sem kíméli a térséget. Négy aktív hepatitis A gócot tartanak nyilván.

Bajcsy Tünde

Az idei őszi időszakban nemcsak a légúti betegségek, hanem a vírusos májgyulladás is egyre több embert érint. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) legfrissebb jelentése szerint a Komáromi járásban a 40. naptári héten ismét emelkedett a fertőzések száma és tovább terjedt a járvány. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra intenek, hiszen miközben a sárgaság – vagyis a hepatitis A – gócai még mindig aktívak, a légúti megbetegedések is egyre több embert döntöttek ágynak.

A járvány idején a helyes kézmosás és fertőtlenítés kulcsszerepet játszik a megelőzésben. hepatitis A
A járvány idején a helyes kézmosás és fertőtlenítés kulcsszerepet játszik a megelőzésben, újabb hepatitis A fertőzést találtak
Forrás: pexels.com

Kitart a járvány: újabb hepatitis A eseteket jelentettek 

A vírusos májgyulladás továbbra is a járás legnagyobb kihívása. A héten két új megbetegedést jelentettek, így összesen 142 hepatitis A-esetet tartanak nyilván a Komáromi járásban, Szlovákiában.

A RÚVZ közleménye szerint a járásban négy aktív járványgóc van: három Ógyallán (Hurbanovo) és egy Észak-Komáromban.
A legtöbb fertőzés alacsony higiénés körülmények között élő családokat érint, és sok helyszínen még nem telt el elegendő idő az utolsó eset óta, így a veszély továbbra is fennáll.

Emelkednek a légúti fertőzések

A 40. héten 398 akut légúti fertőzést (ARO) jelentettek a járásban, ami több mint 23 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. A legmagasabb megbetegedési arány a 0–5 éves korosztályban volt – náluk 100 ezer főre vetítve több mint 6000 esetet regisztráltak.

A fertőzések közül hat eset járt szövődménnyel (többnyire középfül- és arcüreggyulladással). Az influenza és influenzaszerű betegségek (CHPO) száma is nőtt: 15 új esetet jelentettek, ami az összes ARO-eset 3,7 százalékát teszi ki.

A laborvizsgálatok szerint a szezon kezdete óta már többféle kórokozó is megjelent a térségben: A és B típusú influenzavírus, RS-vírus, valamint COVID–19 is kimutatható volt a minták között.

Szigorú járványügyi intézkedések

A Komáromi Közegészségügyi Hivatal széleskörű intézkedéseket vezetett be:

  • több mint 1600 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá,
  • védőoltásokat írtak elő a betegekkel kapcsolatba került személyeknek,
  • rendszeres fertőtlenítéseket végeznek a gócokban,
  • és kézmosási oktatásokat tartanak az iskolákban és óvodákban.

Október elejéig már több mint 2300 gyermek vett részt ilyen oktatáson, és a rendelőkbe is eljuttatták az oktatóvideókat a helyes kézmosási technikáról.

A járvány megfékezése érdekében Ógyallán fertőtlenítették az artézi kutat, biztosították a tiszta ivóvízellátást, és ideiglenesen nem javasolják tömegrendezvények szervezését.

A magyar oldalon egyelőre nyugodtabb a helyzet

A magyar Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 39. heti jelentése szerint Komárom-Esztergom vármegyében nem regisztráltak új hepatitis A-esetet. A fertőző betegségek között inkább a salmonella és a campylobacter fordult elő, de csak elszórtan.

Az influenzaszezon hazánkban még nem robbant be olyan erőteljesen, mint a túloldalon, így az észak-komáromi helyzethez képest a magyar járványügyi helyzet jelenleg kedvezőbb.

A higiénia most a legfontosabb

A regionális higiénikus, Mgr. Denisa Masárová ismételten arra figyelmeztetett, hogy a kézmosás, a fertőtlenítés és a védőoltások most kulcsfontosságúak.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy szeptember végén már 140 hepatitis A-esetet tartottak nyilván a Komáromi járásban, és több mint 1500 ember állt megfigyelés alatt. A mostani adatok azt mutatják: a helyzet még mindig komoly odafigyelést igényel.

 

