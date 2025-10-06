Romlik a helyzet: egyre több a légúti beteg és a hepatitis A-fertőzés

Az idei őszi időszakban nemcsak a légúti betegségek, hanem a vírusos májgyulladás is egyre több embert érint. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) legfrissebb jelentése szerint a Komáromi járásban a 40. naptári héten ismét emelkedett a fertőzések száma és tovább terjedt a járvány. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra intenek, hiszen miközben a sárgaság – vagyis a hepatitis A – gócai még mindig aktívak, a légúti megbetegedések is egyre több embert döntöttek ágynak.

A járvány idején a helyes kézmosás és fertőtlenítés kulcsszerepet játszik a megelőzésben, újabb hepatitis A fertőzést találtak

Forrás: pexels.com

Kitart a járvány: újabb hepatitis A eseteket jelentettek

A vírusos májgyulladás továbbra is a járás legnagyobb kihívása. A héten két új megbetegedést jelentettek, így összesen 142 hepatitis A-esetet tartanak nyilván a Komáromi járásban, Szlovákiában.

A RÚVZ közleménye szerint a járásban négy aktív járványgóc van: három Ógyallán (Hurbanovo) és egy Észak-Komáromban.

A legtöbb fertőzés alacsony higiénés körülmények között élő családokat érint, és sok helyszínen még nem telt el elegendő idő az utolsó eset óta, így a veszély továbbra is fennáll.

Emelkednek a légúti fertőzések

A 40. héten 398 akut légúti fertőzést (ARO) jelentettek a járásban, ami több mint 23 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. A legmagasabb megbetegedési arány a 0–5 éves korosztályban volt – náluk 100 ezer főre vetítve több mint 6000 esetet regisztráltak.

A fertőzések közül hat eset járt szövődménnyel (többnyire középfül- és arcüreggyulladással). Az influenza és influenzaszerű betegségek (CHPO) száma is nőtt: 15 új esetet jelentettek, ami az összes ARO-eset 3,7 százalékát teszi ki.

A laborvizsgálatok szerint a szezon kezdete óta már többféle kórokozó is megjelent a térségben: A és B típusú influenzavírus, RS-vírus, valamint COVID–19 is kimutatható volt a minták között.

Szigorú járványügyi intézkedések

A Komáromi Közegészségügyi Hivatal széleskörű intézkedéseket vezetett be:

több mint 1600 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá,

védőoltásokat írtak elő a betegekkel kapcsolatba került személyeknek,

rendszeres fertőtlenítéseket végeznek a gócokban,

és kézmosási oktatásokat tartanak az iskolákban és óvodákban.

Október elejéig már több mint 2300 gyermek vett részt ilyen oktatáson, és a rendelőkbe is eljuttatták az oktatóvideókat a helyes kézmosási technikáról.