Romlik a helyzet: egyre több a légúti beteg és a hepatitis A-fertőzés
Az őszi hónapokkal együtt megérkezett a nátha, a köhögés és a láz szezonja is – a rendelők újra megteltek betegekkel. A járvány azonban nemcsak a légúti fertőzések miatt aggasztja a szakembereket: a vírusos májgyulladás továbbra sem kíméli a térséget. Négy aktív hepatitis A gócot tartanak nyilván.
Az idei őszi időszakban nemcsak a légúti betegségek, hanem a vírusos májgyulladás is egyre több embert érint. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) legfrissebb jelentése szerint a Komáromi járásban a 40. naptári héten ismét emelkedett a fertőzések száma és tovább terjedt a járvány. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra intenek, hiszen miközben a sárgaság – vagyis a hepatitis A – gócai még mindig aktívak, a légúti megbetegedések is egyre több embert döntöttek ágynak.
Kitart a járvány: újabb hepatitis A eseteket jelentettek
A vírusos májgyulladás továbbra is a járás legnagyobb kihívása. A héten két új megbetegedést jelentettek, így összesen 142 hepatitis A-esetet tartanak nyilván a Komáromi járásban, Szlovákiában.
A RÚVZ közleménye szerint a járásban négy aktív járványgóc van: három Ógyallán (Hurbanovo) és egy Észak-Komáromban.
A legtöbb fertőzés alacsony higiénés körülmények között élő családokat érint, és sok helyszínen még nem telt el elegendő idő az utolsó eset óta, így a veszély továbbra is fennáll.
Emelkednek a légúti fertőzések
A 40. héten 398 akut légúti fertőzést (ARO) jelentettek a járásban, ami több mint 23 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. A legmagasabb megbetegedési arány a 0–5 éves korosztályban volt – náluk 100 ezer főre vetítve több mint 6000 esetet regisztráltak.
A fertőzések közül hat eset járt szövődménnyel (többnyire középfül- és arcüreggyulladással). Az influenza és influenzaszerű betegségek (CHPO) száma is nőtt: 15 új esetet jelentettek, ami az összes ARO-eset 3,7 százalékát teszi ki.
A laborvizsgálatok szerint a szezon kezdete óta már többféle kórokozó is megjelent a térségben: A és B típusú influenzavírus, RS-vírus, valamint COVID–19 is kimutatható volt a minták között.
Szigorú járványügyi intézkedések
A Komáromi Közegészségügyi Hivatal széleskörű intézkedéseket vezetett be:
- több mint 1600 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá,
- védőoltásokat írtak elő a betegekkel kapcsolatba került személyeknek,
- rendszeres fertőtlenítéseket végeznek a gócokban,
- és kézmosási oktatásokat tartanak az iskolákban és óvodákban.
Október elejéig már több mint 2300 gyermek vett részt ilyen oktatáson, és a rendelőkbe is eljuttatták az oktatóvideókat a helyes kézmosási technikáról.
A járvány megfékezése érdekében Ógyallán fertőtlenítették az artézi kutat, biztosították a tiszta ivóvízellátást, és ideiglenesen nem javasolják tömegrendezvények szervezését.
A magyar oldalon egyelőre nyugodtabb a helyzet
A magyar Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 39. heti jelentése szerint Komárom-Esztergom vármegyében nem regisztráltak új hepatitis A-esetet. A fertőző betegségek között inkább a salmonella és a campylobacter fordult elő, de csak elszórtan.
Az influenzaszezon hazánkban még nem robbant be olyan erőteljesen, mint a túloldalon, így az észak-komáromi helyzethez képest a magyar járványügyi helyzet jelenleg kedvezőbb.
A higiénia most a legfontosabb
A regionális higiénikus, Mgr. Denisa Masárová ismételten arra figyelmeztetett, hogy a kézmosás, a fertőtlenítés és a védőoltások most kulcsfontosságúak.
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy szeptember végén már 140 hepatitis A-esetet tartottak nyilván a Komáromi járásban, és több mint 1500 ember állt megfigyelés alatt. A mostani adatok azt mutatják: a helyzet még mindig komoly odafigyelést igényel.
