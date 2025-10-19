október 19., vasárnap

Önazonosság védelme

1 órája

Nagyanyáik örökségét óvnák a héregiek a helyi önazonossági rendelettel

A helyi önazonosság védelme Héregen is téma. A Gerecse egyik gyöngyszeme megalkotta rendeletet a helyi önazonosság védelmére, itt vannak a szabályok.

Feleki Marietta

Mint megírtuk, 2025 júliusában lépet hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény nyomán Komárom-Esztergom vármegyei települések is léptek. Tokod nemrég a lakóit kérdezte a korlátozásokról. Három másik komárom-esztergomi település azonban már meg is alkotta a helyi rendeletet.

A Gerecse egyik gyöngyszeme megalkotta a rendeletet helyi önazonosság védelmére, itt vannak a szabályok.
Fotó: Feleki Marietta / Forrás:  24 Óra

Helyi önazonossági rendeletet alkotott a Gerecse gyöngyszeme

Szomor, Gyermely, illetve Héreg is rendeletben igyekszik tenni a vidék nyugalmáért. Mint megírtuk: Gyermely polgármestere szerint már 10 éve jól jött volna egy ilyen felhatalmazás az önkormányzatoknak. Szomor vezetője szerint pedig egyrészt a túlzott urbanizációtól, másrészt az ingatlanspekulánsokól is óv a helyi önazonosság védelme érdekében hozott rendelet, amely október 15-én lép hatályba.

A Gerecse festői völgyében elterülő község, Héreg is a vidéki jelleget szeretné megtartani a nemrég hozott rendelkezésekkel. Népszerű a település, ám a településképet rontja a külterület "városiasodása".

– Sokan költöznek a zártkerti településrészbe, amely magával hozza az urbanizáció jeleit, elvesztve a falusias, vidéki hangulatot. Szeretnénk megőrizni a falu eredeti jellegét, maradjon a szőlő, a gyümölcsös és a mezőgazdaság területe a külterület, amilyen nagyanyáink idejében volt - fogalmazott Nemes Ágnes polgármester a Kemma.hu-nak.

Zártkerteket szabályoz a törvényrendelet
A zártkerti ingatlanra egy speciális szabály vonatkozik: nem lehet csak úgy eladni, hanem először ki kell függeszteni, át kell minősíteni. Egy idei  törvénymódosítás szerint, ha az önkormányzat rendeletben engedélyezi, a zártkerti ingatlanokat kivonják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be.

Mint elmondta: ennek érdekében kizárólag a zártkertek részeire, így Újhegyi-dűlő szőlőhegyre, Hosszúhegyi-dűlő szőlőhegyre és a Bikarétre vonatkozik a lakcímbejelentési tilalom. Emellett elővásárlási rendszert is bevezet. A képviselő-testület meghallgatja az ajánlattevőt, majd eldönti, hogy él-e az elővásárlási jogával, ha nem, a sorban a telekszomszéd, majd a területen ingatlannal rendelkező tulajdonos jön.

