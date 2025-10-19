Nagyanyáik örökségét óvnák a héregiek a helyi önazonossági rendelettel

Mint megírtuk, 2025 júliusában lépet hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény nyomán Komárom-Esztergom vármegyei települések is léptek. Tokod nemrég a lakóit kérdezte a korlátozásokról. Három másik komárom-esztergomi település azonban már meg is alkotta a helyi rendeletet.

A Gerecse egyik gyöngyszeme megalkotta a rendeletet helyi önazonosság védelmére, itt vannak a szabályok.

Szomor, Gyermely, illetve Héreg is rendeletben igyekszik tenni a vidék nyugalmáért. Mint megírtuk: Gyermely polgármestere szerint már 10 éve jól jött volna egy ilyen felhatalmazás az önkormányzatoknak. Szomor vezetője szerint pedig egyrészt a túlzott urbanizációtól, másrészt az ingatlanspekulánsokól is óv a helyi önazonosság védelme érdekében hozott rendelet, amely október 15-én lép hatályba.

A Gerecse festői völgyében elterülő község, Héreg is a vidéki jelleget szeretné megtartani a nemrég hozott rendelkezésekkel. Népszerű a település, ám a településképet rontja a külterület "városiasodása".

– Sokan költöznek a zártkerti településrészbe, amely magával hozza az urbanizáció jeleit, elvesztve a falusias, vidéki hangulatot. Szeretnénk megőrizni a falu eredeti jellegét, maradjon a szőlő, a gyümölcsös és a mezőgazdaság területe a külterület, amilyen nagyanyáink idejében volt - fogalmazott Nemes Ágnes polgármester a Kemma.hu-nak.