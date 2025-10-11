Helyi önazonosság védelme Szomoron: lakcímkorlátozást vezettek be

Mint megírtuk, 2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. Így ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakosságot kérdezte a korlátozásokról.

Helyi önazonossági rendelet véd az ingatlanspekulánsoktól Szomoron

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A helyi önazonossági rendelet célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez.

A törvény által az önkormányzatok egyéni mérlegelés alapján hozhatnak helyi rendeletet, amelyben többféle eszközzel élhetnek. Komárom-Esztergomban Szomor vezetett be nemrég korlátozásokat. A szabály szerint Szomorhoz tartozó zártkerti ingatlanokban, bizonyos külterületeken tilos ezentúl (pontosabban a rendelet hatályba lépésétől) lakcímet létesíteni.

Az itt jelenleg élők nem problémásak, és nem attól félünk, hogy ezentúl problémás arcok költöznek Szomor külterületeire. Egyszerűen meg szeretnénk állítani ezen területek urbanizálódását. A szomori zártkertek, külterületek a településünktől 1-1,5 kilométerre vannak, nincsenek közművesítve. Ha megjelenne nagyobb lakosság, igény lenne a közművesítésre, az önkormányzatnak erre pedig nincs ilyen célja, se kapacitása

- mondta a polgármester.