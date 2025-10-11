36 perce
Helyi önazonosság védelme Szomoron: lakcímkorlátozást vezettek be
Az ingatlnaspekulánsoktól és a túzott urbanizációtól védi magát a Gerecse települése. A helyi önazonossági rendeletet is megalkották, itt vannak a korlátozások.
Mint megírtuk, 2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. Így ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakosságot kérdezte a korlátozásokról.
Helyi önazonossági rendelet véd az ingatlanspekulánsoktól
A helyi önazonossági rendelet célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez.
A törvény által az önkormányzatok egyéni mérlegelés alapján hozhatnak helyi rendeletet, amelyben többféle eszközzel élhetnek. Komárom-Esztergomban Szomor vezetett be nemrég korlátozásokat. A szabály szerint Szomorhoz tartozó zártkerti ingatlanokban, bizonyos külterületeken tilos ezentúl (pontosabban a rendelet hatályba lépésétől) lakcímet létesíteni.
Az itt jelenleg élők nem problémásak, és nem attól félünk, hogy ezentúl problémás arcok költöznek Szomor külterületeire. Egyszerűen meg szeretnénk állítani ezen területek urbanizálódását. A szomori zártkertek, külterületek a településünktől 1-1,5 kilométerre vannak, nincsenek közművesítve. Ha megjelenne nagyobb lakosság, igény lenne a közművesítésre, az önkormányzatnak erre pedig nincs ilyen célja, se kapacitása
- mondta a polgármester.
Zártkerteket szabályoz a törvényrendelet
A zártkerti ingatlanra egy speciális szabály vonatkozik: nem lehet csak úgy eladni, hanem először ki kell függeszteni, át kell minősíteni. Egy idei törvénymódosítás szerint, ha az önkormányzat rendeletben engedélyezi, a zártkerti ingatlanokat kivonják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be.
Emellett attól is tartanak, hogy a még több beköltözővel egy idő után megjelennének ingatlanspekulánsok is, akik - megtévesztve a vásárlókat - lakóházakként, magas áron kínálnák az ingatlanokat.
Az önkormányzat a zártkerteknél néhány éve más korlátozást is előírt: a Helyi Építési Szabályzat szerint az épület maximum 25 négyzetméter lehet.
Elővásárlási jog van a telkekre
Az önkormányzat egy elővásárlási szabályrendszert is bevezetett:
- az ajánlattevőt a képviselő-testület meghallgatja, majd a testület dönt, hogy a városvezetés megveszi-e az ingatlant az ajánlati áron.
- Amennyiben nem él az elővásárlási jogával, úgy a sorban az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosa,
- majd az ingatlan fekvése szerinti településen ingatlantulajdonnal rendelkező személy következik az elővásárlási sorban.