Vidék védelme

32 perce

Helyi önazonosság védelme Szomoron: lakcímkorlátozást vezettek be

Címkék#elővásárlás#zártkerti ingatlan#elővásárlási jog#önazonosság

Az ingatlnaspekulánsoktól és a túzott urbanizációtól védi magát a Gerecse települése. A helyi önazonossági rendeletet is megalkották, itt vannak a korlátozások.

Feleki Marietta

Mint megírtuk, 2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. Így ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására.  A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakosságot kérdezte a korlátozásokról.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Helyi önazonossági rendelet véd az ingatlanspekulánsoktól

A helyi önazonossági rendelet célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. 

A törvény által az önkormányzatok egyéni mérlegelés alapján hozhatnak helyi rendeletet, amelyben többféle eszközzel élhetnek. Komárom-Esztergomban Szomor vezetett be nemrég korlátozásokat. A szabály szerint Szomorhoz tartozó zártkerti ingatlanokban, bizonyos külterületeken tilos ezentúl (pontosabban a rendelet hatályba lépésétől) lakcímet létesíteni.

Az itt jelenleg élők nem problémásak, és nem attól félünk, hogy ezentúl problémás arcok költöznek Szomor külterületeire. Egyszerűen meg szeretnénk állítani ezen területek urbanizálódását. A szomori zártkertek, külterületek a településünktől 1-1,5 kilométerre vannak, nincsenek közművesítve. Ha megjelenne nagyobb lakosság, igény lenne a közművesítésre, az önkormányzatnak erre pedig nincs ilyen célja, se kapacitása

 - mondta a polgármester. 

Zártkerteket szabályoz a törvényrendelet
A zártkerti ingatlanra egy speciális szabály vonatkozik: nem lehet csak úgy eladni, hanem először ki kell függeszteni, át kell minősíteni. Egy idei  törvénymódosítás szerint, ha az önkormányzat rendeletben engedélyezi, a zártkerti ingatlanokat kivonják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be.

Emellett attól is tartanak, hogy a még több beköltözővel egy idő után megjelennének ingatlanspekulánsok is, akik - megtévesztve a vásárlókat - lakóházakként, magas áron kínálnák az ingatlanokat. 

Az önkormányzat a zártkerteknél néhány éve más korlátozást is előírt: a Helyi Építési Szabályzat szerint az épület maximum 25 négyzetméter lehet.

Elővásárlási jog van a telkekre

Az önkormányzat egy elővásárlási szabályrendszert is bevezetett: 

  1. az ajánlattevőt a képviselő-testület meghallgatja, majd a testület dönt, hogy a városvezetés megveszi-e az ingatlant az ajánlati áron.
  2. Amennyiben nem él az elővásárlási jogával, úgy a sorban az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosa, 
  3. majd az ingatlan fekvése szerinti településen ingatlantulajdonnal rendelkező személy következik az elővásárlási sorban.
