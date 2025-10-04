Ez a helyesírás kvíz hintába ültet, pedig egy kisiskolás az ujjából rázza ki

A helyesírás szabályait jó esetben mindenki megtanulja és elsajátítja már az általános iskolában. Ki ne emlékezne a nyelvtanórák tollbamondásaira, ahol nem csak az egybeírás szabályaival és a különírás szabályaival kellett megküzdeni diákként. Most egy helyesírás kvízzel készültünk nektek. Már megszokhattátok portálunkon, hogy időről-időre különböző tematikájú kvízekkel jelentkezünk a számotokra. Legutóbb arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismered még gyerekkorod hőseit. Most a helyesírás került a fókuszba.

Ez a helyesírás kvíz most minden tudásod megkérdőjelezi

Fotó: Mitch Shark / Forrás: Shutterstock

Helyesírás kvíz a kötőszavak és az igekötők bűvöletében

Talán senkinek nem kell bemutatni a magyar nyelvben használt igekötőket és kötőszavakat. Azonban írásban már nem biztos, hogy hibátlanul be is tudjuk őket helyezni bizonyos szövegkontextusokba. Ugyanis nem mindegy, mikor teszünk vesszőt egy bizonyos kötőszó elé, valamint az sem mindegy, hogyan írjuk azokat a szókapcsolatokat, amikor az ige és az igekötő közé beékelődik egy plusz szó. Legújabb helyesíráskvízünkben most ezekkel kapcsolatban teheted próbára tudásod. Ezt már mindenki elsajátította az általános iskolában, így a kisujjban kell lennie, de valóban így is van ez? Itt a lehetőség, most megmutathatod!