Mai évfordulók
Ez a helyesírás kvíz hintába ültet, pedig egy kisiskolás az ujjából rázza ki

Ismét egy kihívás elé állítunk titeket, bár ezen elbukni kellemetlenül arcpirító. Most egy helyesírás kvízt hoztunk, amit egy általános iskolás is lazán megold.

Kemma.hu

A helyesírás szabályait jó esetben mindenki megtanulja és elsajátítja már az általános iskolában. Ki ne emlékezne a nyelvtanórák tollbamondásaira, ahol nem csak az egybeírás szabályaival és a különírás szabályaival kellett megküzdeni diákként. Most egy helyesírás kvízzel készültünk nektek. Már megszokhattátok portálunkon, hogy időről-időre különböző tematikájú kvízekkel jelentkezünk a számotokra. Legutóbb arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismered még gyerekkorod hőseit. Most a helyesírás került a fókuszba.

Ez a helyesírás kvíz most minden tudásod megkérdőjelezi
Fotó: Mitch Shark / Forrás: Shutterstock

Helyesírás kvíz a kötőszavak és az igekötők bűvöletében

Talán senkinek nem kell bemutatni a magyar nyelvben használt igekötőket és kötőszavakat. Azonban írásban már nem biztos, hogy hibátlanul be is tudjuk őket helyezni bizonyos szövegkontextusokba. Ugyanis nem mindegy, mikor teszünk vesszőt egy bizonyos kötőszó elé, valamint az sem mindegy, hogyan írjuk azokat a szókapcsolatokat, amikor az ige és az igekötő közé  beékelődik egy plusz szó. Legújabb helyesíráskvízünkben most ezekkel kapcsolatban teheted próbára tudásod. Ezt már mindenki elsajátította az általános iskolában, így a kisujjban kell lennie, de valóban így is van ez? Itt a lehetőség, most megmutathatod!

1.
Hogy írjuk helyesen ezt a mondatot?
2.
Kell vessző az és kötőszó elé?
3.
Hogy írjuk helyesen a mondatot?
4.
Kell vessző az alábbi mondatba?
5.
Hogy helyes az alábbi mondat?
6.
Kell vessző a következő mondatba?
7.
Hogy helyes a mondat?

Tesztelt tudásod korábbi kvízeinkkel

Ahogy fentebb is említettük, a kemma.hu heti rendszerességgel örvendezteti meg olvasóit kvízekkel különböző témákban. Nem csak a helyesírás, hanem a földrajz, történelem, de a nosztalgia is szerepet kap, akár mesefigurák vagy ikonikus gyerekkori ízek formájában. Most egybegyűjtöttünk nektek egy párat, ha kedvetek támad, próbájátok ki ezeket, higgyétek el, megéri!

 

