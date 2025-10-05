Ahogy azt mi is megírtuk, Nagy Márton, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja, csütörtökre virradóan súlyos gyomorpanaszokra ébredt a Himalájában. Társa, Klein Dávid hegymászó azonnal műholdas telefonon keresztül konzultált orvosokkal, majd megkezdte a gyógyszeres kezelést. A mentést a Redpoint Travel Protection szervezet koordinálta, de a kedvezőtlen időjárás eleinte megakadályozta a helikopter felszállását. Végül azonban sikerült a kiemelés, és a két magyar alpinista biztonságban eljutott a nepáli Pokhara városába, ahol jelenleg kórházi vizsgálatokat végeznek rajtuk.

Helikopter vitte kórházba a magyar hegymászót a Himalájából

Forrás: Klein Dávid/Facebook

A magyar hegymászó kórházban lábadozik

Az Origo friss hírei szerint Klein Dávid is Nagy Mártonnal tartott a helikopteren, hogy támogassa társát a vizsgálatok során. A hegymászó közösségi oldalán azt írta, hogy amint új információk érkeznek Nagy Márton állapotáról, azokat azonnal megosztják. Amennyiben Nagy Márton nem tudja folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül próbálhatja meg elérni a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát, oxigénpalack használata nélkül. A két hegymászó szeptember 16-án érte el az alaptábort, és azóta két sikeres akklimatizációs kört teljesítettek a hegyen.

