Észrevehető címért: egyre sürgetőbb probléma a házszámok hiánya ebben a faluban

Fontos felhívással fordult a lakosok felé Sógorka Miklós, Súr polgármestere. A falu első embere a házszámtáblák hiánya miatt tett közzé felhívást a falu közösségi oldalán keresztül. A kis Komárom-Esztergom vármegyei faluban egyre nagyobb problémát okoz a tájékozódás a Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, továbbá valamennyi közszolgáltató számára is a házszámtábla hiánya miatt.

Súron egyre sürgetőbb probléma a házszámtábla hiánya

Fotó: Softice DK / Forrás: Shutterstock

Egyre nagyobb probléma a házszámtábla hiánya Súron

A település polgármestere, Sógorka Miklós bejegyzésében jelezte a házszám táblák fontosságát, illetve felhívta a lakosok figyelmét a házszámok kihelyezésével kapcsolatos aktuális szabályzásokra is. Kiemelte továbbá, hogy a házszám táblák hiánya, illetve nem megfelelő kihelyezése megnehezíti egy adott balesetben a helyes tájékozódást is a mentő szervek részére.

A házszámtábla nem csak a pizzafutárnak, de a mentőknek és tűzoltóságnak is segít a tájékozódásban, ezáltal életet menthet!

-írta bejegyzésében Súr polgármestere, Sógorka Miklós.

A polgármester kéri a lakosságot, hogy segítsenek a mentőszolgálatnak, a tűzoltóságnak, a rendőrségnek és a postának a házszámtáblák megfelelő és helyes kihelyezéséről.

Hatalmas bírságra számíthat, akinél nincs kint a házszámtábla

Egyre több településen hívják fel a figyelmet a házszámtábla pótlására. A szabály nemcsak a postások vagy futárok dolgát könnyíti meg, a hiánya miatt komoly bírság is járhat. A házszámtábla megléte ugyanis törvényben előírt kötelezettség.