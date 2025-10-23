október 23., csütörtök

1 órája

Észrevehető címért: egyre sürgetőbb probléma a házszámok hiánya ebben a faluban

Címkék#Súr#Sógorka Miklós#Mentőszolgálat#házszámtábla hiány#polgármester

Ebben a kis Komárom-Esztergom vármegyei településen egyre nagyobb problémát okoz a tájékozódás. A házszámtábla hiánya egyre sürgetőbb megoldásra vár. A polgármester tett közzé felhívást az ügyben.

Kemma.hu

Fontos felhívással fordult a lakosok felé Sógorka Miklós, Súr polgármestere. A falu első embere a házszámtáblák hiánya miatt tett közzé felhívást a falu közösségi oldalán keresztül. A kis Komárom-Esztergom vármegyei faluban egyre nagyobb problémát okoz a tájékozódás a Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, továbbá valamennyi közszolgáltató számára is a házszámtábla hiánya miatt.

házszámtábla hiánya
Súron egyre sürgetőbb probléma a házszámtábla hiánya
Fotó: Softice DK / Forrás:  Shutterstock

Egyre nagyobb probléma a házszámtábla hiánya Súron

A település polgármestere, Sógorka Miklós bejegyzésében jelezte a házszám táblák fontosságát, illetve felhívta a lakosok figyelmét a házszámok kihelyezésével kapcsolatos aktuális szabályzásokra is. Kiemelte továbbá, hogy a házszám táblák hiánya, illetve nem megfelelő kihelyezése megnehezíti egy adott balesetben a helyes tájékozódást is a mentő szervek részére. 

A házszámtábla nem csak a pizzafutárnak, de a mentőknek és tűzoltóságnak is segít a tájékozódásban, ezáltal életet menthet!

-írta bejegyzésében Súr polgármestere, Sógorka Miklós.

A polgármester kéri a lakosságot, hogy segítsenek a mentőszolgálatnak, a tűzoltóságnak, a rendőrségnek és a postának a házszámtáblák megfelelő és helyes kihelyezéséről.

Hatalmas bírságra számíthat, akinél nincs kint a házszámtábla

Egyre több településen hívják fel a figyelmet a házszámtábla pótlására. A szabály nemcsak a postások vagy futárok dolgát könnyíti meg, a hiánya miatt komoly bírság is járhat. A házszámtábla megléte ugyanis törvényben előírt kötelezettség.

Bár sokan apróságnak gondolják, a házszámtábla hiánya nemcsak kellemetlenséget okozhat, hanem jelentős pénzbírsághoz is vezethet. Dr. Sántha Gergely ügyvéd szerint a tulajdonos felelőssége, hogy az ingatlanon jól láthatóan fel legyen tüntetve a házszám.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy minden házszámmal ellátott épület tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszám feltüntetéséről. 

Újra házhoz viszi a hivatalt a kormányablakbusz - mondjuk, mikor és hol

A kisebb településeken élőknek most sem kell messzire menniük, ha hivatalos ügyeiket szeretnék elintézni. A kormányablakbusz mától a hónap végéig ismét Komárom-Esztergom vármegye falvait járja, hogy helyben tegye elérhetővé a legfontosabb állami szolgáltatásokat.

A mobil kormányablak, vagyis a kormányablakbusz már évek óta segíti a vidéki ügyintézést vármegyénkben. A modern, teljesen felszerelt járműben lehetőség van többek között személyi igazolvány, lakcímkártya vagy ügyfélkapu-regisztráció intézésére is. A mozgó hivatal célja, hogy azokhoz a községekhez is eljusson, ahol nincs állandó kormányablak, így mindenki számára könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés.

