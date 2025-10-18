Bár sokan apróságnak gondolják, a házszámtábla hiánya nemcsak kellemetlenséget okozhat, hanem jelentős pénzbírsághoz is vezethet. Dr. Sántha Gergely ügyvéd szerint a tulajdonos felelőssége, hogy az ingatlanon jól láthatóan fel legyen tüntetve a házszám.

Hatalmas bírságra számíthat, akinél nincs kint a házszámtábla.

Fotó: Softice DK / Forrás: Shutterstock

Kötelező a házszámtábla feltüntetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy minden házszámmal ellátott épület tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszám feltüntetéséről.

Bírság is járhat a mulasztásért

A házszámtábla hiánya önkormányzati hatáskörben bírságolható. Az ellenőrzést elsősorban a jegyző végezheti, mondta el lapunknak Dr. Sántha Gergely ügyvéd-jogász.

Ha hiányosságot találnak, felszólítják a tulajdonost a pótlásra, de akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Súlyosabb esetben, például ismételt mulasztáskor, közigazgatási eljárás indulhat, amelynek végén 50–150 ezer forint közötti pénzbüntetés is kiszabható.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a házszámtábla elhelyezése a tulajdonos felelőssége – még akkor is, ha az ingatlant bérlő használja.

A bérlő kirakhatja a táblát, de ha hiányzik, a tulajdonost büntetik meg

-tette hozzá.

A hiányzó vagy olvashatatlan házszámot bárki jelezheti az önkormányzatnak, akár írásban, akár személyesen. A bejelentéshez érdemes fényképet is mellékelni, így a hatóság gyorsabban intézkedhet, és felszólíthatja a tulajdonost a házszámtáblák pótlásra.

A házszámtábla meglétét bármikor ellenőrizhetik.

Forrás: MW-archív

Településenként eltérő előírások

Komárom-Esztergom vármegyében is előfordul, hogy az önkormányzatok külön szabályozzák a házszámtábla kinézetét és elhelyezését. Egyes településeken még a színét vagy betűtípusát is meghatározzák, hogy egységes legyen a településkép.

A legtöbb helyen viszont az a fő elvárás, hogy a tábla az utcáról jól látható legyen – akár a homlokzaton, akár a kapun vagy a kerítésen.

Bár a törvény országosan előírja a házszám feltüntetését, a szankcionálás módja településenként eltérhet. Ha az adott önkormányzatnak nincs külön rendelete a házszámtáblákra vonatkozóan, a mulasztásért nem feltétlenül jár bírság, viszont a hiány pótlására ilyenkor is felszólíthatják a tulajdonost.