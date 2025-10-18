október 18., szombat

Büntetés

2 órája

Hatalmas bírságra számíthat, akinél nincs kint a házszámtábla

Címkék#házszámtábla#önkormányzat#törvény#bírság

Egyre több településen hívják fel a figyelmet a házszámtábla pótlására. A szabály nemcsak a postások vagy futárok dolgát könnyíti meg, a hiánya miatt komoly bírság is járhat. A házszámtábla megléte ugyanis törvényben előírt kötelezettség.

Veszprémi Dániel

Bár sokan apróságnak gondolják, a házszámtábla hiánya nemcsak kellemetlenséget okozhat, hanem jelentős pénzbírsághoz is vezethet. Dr. Sántha Gergely ügyvéd szerint a tulajdonos felelőssége, hogy az ingatlanon jól láthatóan fel legyen tüntetve a házszám.

házszámtábla, kerítés, bírság, törvény, jog, 40, dr. Sántha Gergely, Close-up,Of,A,Red,Wooden,Gate,With,A,Metal,House
Hatalmas bírságra számíthat, akinél nincs kint a házszámtábla.
Fotó: Softice DK / Forrás:  Shutterstock

Kötelező a házszámtábla feltüntetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy minden házszámmal ellátott épület tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszám feltüntetéséről. 

Bírság is járhat a mulasztásért

A házszámtábla hiánya önkormányzati hatáskörben bírságolható. Az ellenőrzést elsősorban a jegyző végezheti, mondta el lapunknak Dr. Sántha Gergely ügyvéd-jogász.

Ha hiányosságot találnak, felszólítják a tulajdonost a pótlásra, de akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Súlyosabb esetben, például ismételt mulasztáskor, közigazgatási eljárás indulhat, amelynek végén 50–150 ezer forint közötti pénzbüntetés is kiszabható.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a házszámtábla elhelyezése a tulajdonos felelőssége – még akkor is, ha az ingatlant bérlő használja.

A bérlő kirakhatja a táblát, de ha hiányzik, a tulajdonost büntetik meg

-tette hozzá.

A hiányzó vagy olvashatatlan házszámot bárki jelezheti az önkormányzatnak, akár írásban, akár személyesen. A bejelentéshez érdemes fényképet is mellékelni, így a hatóság gyorsabban intézkedhet, és felszólíthatja a tulajdonost a házszámtáblák pótlásra.

A házszámtábla meglétét bármikor ellenőrizhetik.
Forrás: MW-archív

Településenként eltérő előírások

Komárom-Esztergom vármegyében is előfordul, hogy az önkormányzatok külön szabályozzák a házszámtábla kinézetét és elhelyezését. Egyes településeken még a színét vagy betűtípusát is meghatározzák, hogy egységes legyen a településkép. 

A legtöbb helyen viszont az a fő elvárás, hogy a tábla az utcáról jól látható legyen – akár a homlokzaton, akár a kapun vagy a kerítésen.

Bár a törvény országosan előírja a házszám feltüntetését, a szankcionálás módja településenként eltérhet. Ha az adott önkormányzatnak nincs külön rendelete a házszámtáblákra vonatkozóan, a mulasztásért nem feltétlenül jár bírság, viszont a hiány pótlására ilyenkor is felszólíthatják a tulajdonost.

Nemcsak jogi, hanem biztonsági kérdés is

Az Országos Mentőszolgálat szerint minden másodperc számít, ha valaki bajba kerül, és a cím azonosítása nehézkes. A hiányzó házszámtábla szó szerint életet veszélyeztethet, ha emiatt késik a segítség.

Nem egy esetben fordult elő, hogy a mentők csak hosszas keresgélés után találták meg a pontos címet, mert több házon sem volt feltüntetve a házszám. Az Országos Mentőszolgálat szerint ez életveszélyes késlekedést okozhat, hiszen minden másodperc számít, amikor újraélesztésről vagy életmentésről van szó.

Elkerülhet a várva-várt csomagod is

A jól látható házszám ugyanakkor a postai és futárszolgálatok munkáját is segíti, hiszen a hiányzó vagy olvashatatlan táblák miatt gyakran nem tudják kézbesíteni a küldeményeket.

A Magyar Posta Zrt. szerint a pontos kézbesítést gyakran megnehezíti a hiányzó házszám. Ilyen esetekben a levelet vagy csomagot nem tudják kézbesíteni, sőt, a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. A jól látható házszám tehát a mindennapi postai és futárszolgálati munka feltétele is.

Olcsó, mégis sokan figyelmen kívül hagyják

Dr. Sántha Gergely szerint a megoldás egyszerű és olcsó:

Egy időtálló, jól látható házszámtábla pár ezer forintból beszerezhető. Fontos, hogy az anyaga ellenálljon az időjárásnak, és ne egy apró, nehezen olvasható felirat legyen. Egy vihar ne tépje le, a mentő pedig messziről is lássa.

A házszámtáblák ma már nemcsak fémből vagy műanyagból készülnek: számos forma és anyag közül választhatunk.

  • Egyre népszerűbbek a kerámia házszámok, amelyek esztétikus megjelenésükkel díszítik a homlokzatot, de tartós és időjárásálló megoldást jelentenek a zománcozott vagy fém házszámtáblák is.
  • A házszám tábla napelemes is lehet, ami sötétedés után automatikusan megvilágítja a számot, így éjjel is jól látható marad – praktikus, biztonságos és energiatakarékos megoldás.

Apró tábla, nagy felelősség

A házszámtábla nemcsak dísz, hanem kötelező és biztonsági elem is. Aki elmulasztja a kihelyezését, akár több tízezer forintos bírsággal is számolhat. Érdemes tehát ellenőrizni, hogy a házszám jól látható, tartós és szabályos módon van-e feltüntetve – ezzel nemcsak a pénztárcánkat, hanem akár emberéleteket is megóvhatunk.

 

 

