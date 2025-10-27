október 27., hétfő

Összefoglaló

1 órája

Szörnyűség történt az autópályán, gyerekek miatt aggódik a fél ország

Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb, legmegrázóbb történéseit. A Házasság első látásra párosa Rebeka és Zsolt, sokak szívébe lopta be magát, de szívfájdító hírekről is be kellett számolnunk.

Kemma.hu

Ezen a héten mindenki a Házasság első látásra álompárját követte a tévéiken és nálunk is. Komárom-Esztergomban pontosabban Tatán házasodott össze Becca és Zsolt és eddig nagyon jól halad a kapcsolatuk a Tv2 műsorában. Szívszorító módon ünnepelte hetedik születésnapját a baji sztrókos kislány Kinga, akihez újból ellátogattunk. És újabb kvízt készítettünk nektek, most a retró mesékről a 90-es évekből. De taroltak a halételek is, így mondhatjuk, a tatai lehalászás nem csak a tóparton, de a neten is sikeres volt. Lássuk,milyen hírek érdekelték, érintették meg még olvasóinkat leginkább az elmúlt héten.

Házasság első látásra: a pár között azonnal megvolt a kémia, az esküvő igazán meghittre sikerült a tatai Pikant Pajtában
Házasság első látásra: a pár között azonnal megvolt a kémia, az esküvő igazán meghittre sikerült a tatai Pikant Pajtában
Forrás: TV2/ Házasság első látásra 

A Házasság első látásra titkaitól az esztergomi bazilika titkaiig

A halas ételek Mekkájában jártunk

Az első alkalom, hogy a pszichológusokkal találkoztak és nem sült el valami jól a beszélgetés

Örülhetnek az ingatlan tulajdonosok, változás történt a építési szabályzatban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján több komárom-esztergomi kitüntetésben részesül

A baji kislány már a második születésnapját tölti az ágyban fekve, éberkómában

Visszatért a maszkviselés

Gyerekek sérültek meg életveszélyesen az M1 balesetben

Időutazás a 90-es évekbe, ezek voltak egy egész generáció kedvenc rajzfilmjei 

A 170 éves múltját számos különleges történet övezi

Ezt a hírt imádták a helyi lakosok, mondjuk hol terjeszkedik a népszerű étterem

 

 

 

