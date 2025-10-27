Szörnyűség történt az autópályán, gyerekek miatt aggódik a fél ország

Ezen a héten mindenki a Házasság első látásra álompárját követte a tévéiken és nálunk is. Komárom-Esztergomban pontosabban Tatán házasodott össze Becca és Zsolt és eddig nagyon jól halad a kapcsolatuk a Tv2 műsorában. Szívszorító módon ünnepelte hetedik születésnapját a baji sztrókos kislány Kinga, akihez újból ellátogattunk. És újabb kvízt készítettünk nektek, most a retró mesékről a 90-es évekből. De taroltak a halételek is, így mondhatjuk, a tatai lehalászás nem csak a tóparton, de a neten is sikeres volt. Lássuk,milyen hírek érdekelték, érintették meg még olvasóinkat leginkább az elmúlt héten.

Házasság első látásra: a pár között azonnal megvolt a kémia, az esküvő igazán meghittre sikerült a tatai Pikant Pajtában

Forrás: TV2/ Házasság első látásra

A Házasság első látásra titkaitól az esztergomi bazilika titkaiig