Szörnyűség történt az autópályán, gyerekek miatt aggódik a fél ország
Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb, legmegrázóbb történéseit. A Házasság első látásra párosa Rebeka és Zsolt, sokak szívébe lopta be magát, de szívfájdító hírekről is be kellett számolnunk.
Ezen a héten mindenki a Házasság első látásra álompárját követte a tévéiken és nálunk is. Komárom-Esztergomban pontosabban Tatán házasodott össze Becca és Zsolt és eddig nagyon jól halad a kapcsolatuk a Tv2 műsorában. Szívszorító módon ünnepelte hetedik születésnapját a baji sztrókos kislány Kinga, akihez újból ellátogattunk. És újabb kvízt készítettünk nektek, most a retró mesékről a 90-es évekből. De taroltak a halételek is, így mondhatjuk, a tatai lehalászás nem csak a tóparton, de a neten is sikeres volt. Lássuk,milyen hírek érdekelték, érintették meg még olvasóinkat leginkább az elmúlt héten.
A Házasság első látásra titkaitól az esztergomi bazilika titkaiig
Megtaláltuk a halételek Mekkáját, és olcsóbb, mint az aranyáron mért hekk +fotók
A pszichológusok szerint Becca túl sok lesz a férjének, Zsolt szégyenletesnek tartotta amit csináltak
Tényleg lehet előkertbe építkezni? Itt a főépítész válasza
Állami elismerést kapott a Szent Borbála Kórház fáradhatatlan főorvosa
Szívszorító videó és fotók: 7 éves lett az éberkómában élő Kinga
Nagy segítséget kérnek a baji sztrókos kislány, Kinga szülei
Visszatért a kötelező maszkviselés: egy napon belül életbe lép az új szabály
Gyerekek sérültek életveszélyesen az autópályán - friss hírek az M1-esen történt buszbalesetről
Időutazás a 90-es évekbe, ezek voltak egy egész generáció kedvenc rajzfilmjei
5 érdekes tény az esztergomi bazilikáról, amit (talán) még a helyiek sem tudnak
Itt az ősz meglepetése: terjeszkedik a népszerű étterem Tatabányán