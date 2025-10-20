október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Óriási dugó alakult ki Tatánál, fiatal fiú és idős férfi is megsérült a frontális karambolban

Címkék#Öreg-tó#Pikant Pajta#Becca#baleset

Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb, legmegrázóbb történéseit. A Házasság első látásra első szerelmespárja megyénk kedvenceivé váltak, de baleset és újabb parkolási botrány árnyékolta be a jó híreket. Volt bőven esemény, ami lázban tartotta az olvasókat.

Kemma.hu

Az elmúlt napokban bőven akadt miről beszélni Komárom-Esztergom vármegyében. A Házasság első látásra különleges tatai epizódjában Zsolt és Becca mondta ki az igent, miközben a 8119-es úton történt súlyos balesetben többen megsérültek. A tatabányai parkolási szabályok változása ismét felháborodást váltott ki, Dinnyés Elvira porig égett otthona pedig mélyen megrázta a helyieket.

A Házasság első látásra első szerelmespárja a tatai Pikant Pajtában mondta ki az igent.
A Házasság első látásra első szerelmespárja a tatai Pikant Pajtában mondta ki az igent.
Forrás: TV2

Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja

Izgalommal és érzelmekkel telt meg a tatai Pikant Pajta

Az idei évad első álompárja, Zsolt és Becca Tatán mondta ki az igent. A Házasság első látásra különleges epizódja azonnali összhangot és felejthetetlen pillanatokat hozott.

Óriási dugó Tatánál, mondjuk miért állnak az autók órák óta

Kilométeres dugó torlaszolja el Tatát péntek délután. Frontális karambol történt a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél.

Itt a tatabányai parkolás újabb átka

Tovább dagad a tatabányai parkolási botrány. A kedélyek felháborodtak a hír láttán, hogy a parkolás szombaton sem lesz ingyenes. Mutatjuk a részleteket!

 

Tatabányára mentünk Európa egyik legszebb útján - videón az őszi táj

Csodás videót hoztunk nektek az ősz legszebb arcáról. Az őszi utazáson megmutatjuk nektek a Tatabányára vezető út egyik legszebb arcát.

Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonáról

A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda.

Videó: ezért van útzár a Tarján-Tatabánya szerpentinen

A szerpentinen félpályás útzár várja az autósokat jó ideig. Az M1-es autópálya bővítést végző cégtől megtudtuk, meddig lesz útlezárás és miért.

Ezért kell leereszteni az Öreg-tó vizét ősszel

Október elsején megkezdődött az Öreg-tó őszi üzemének megfelelő vízleeresztés Tatán. A folyamat nemcsak a halászathoz és a fesztiválokhoz elengedhetetlen, hanem fontos természetvédelmi szerepet is betölt. Most megtudtuk, hogy, miért is van szükség minden évben a tatai tó vízszintjének a csökkentésére.

Itt van, melyik komárom-esztergomi településre jön a Lidl mozgóbusza

Az áruházlánc a kistelepüsekre indított mozgóboltot, amellyel azokon segít, ahol nincs bolt. Kiderült, melyik komárom-esztergomi településre érkezik a Lidl mozgóboltja.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu