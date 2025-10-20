Óriási dugó alakult ki Tatánál, fiatal fiú és idős férfi is megsérült a frontális karambolban

Az elmúlt napokban bőven akadt miről beszélni Komárom-Esztergom vármegyében. A Házasság első látásra különleges tatai epizódjában Zsolt és Becca mondta ki az igent, miközben a 8119-es úton történt súlyos balesetben többen megsérültek. A tatabányai parkolási szabályok változása ismét felháborodást váltott ki, Dinnyés Elvira porig égett otthona pedig mélyen megrázta a helyieket.

A Házasság első látásra első szerelmespárja a tatai Pikant Pajtában mondta ki az igent.

Forrás: TV2

Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja

Izgalommal és érzelmekkel telt meg a tatai Pikant Pajta

Az idei évad első álompárja, Zsolt és Becca Tatán mondta ki az igent. A Házasság első látásra különleges epizódja azonnali összhangot és felejthetetlen pillanatokat hozott.