1 órája
Óriási dugó alakult ki Tatánál, fiatal fiú és idős férfi is megsérült a frontális karambolban
Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb, legmegrázóbb történéseit. A Házasság első látásra első szerelmespárja megyénk kedvenceivé váltak, de baleset és újabb parkolási botrány árnyékolta be a jó híreket. Volt bőven esemény, ami lázban tartotta az olvasókat.
Az elmúlt napokban bőven akadt miről beszélni Komárom-Esztergom vármegyében. A Házasság első látásra különleges tatai epizódjában Zsolt és Becca mondta ki az igent, miközben a 8119-es úton történt súlyos balesetben többen megsérültek. A tatabányai parkolási szabályok változása ismét felháborodást váltott ki, Dinnyés Elvira porig égett otthona pedig mélyen megrázta a helyieket.
Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja
Izgalommal és érzelmekkel telt meg a tatai Pikant Pajta
Az idei évad első álompárja, Zsolt és Becca Tatán mondta ki az igent. A Házasság első látásra különleges epizódja azonnali összhangot és felejthetetlen pillanatokat hozott.
Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja
Óriási dugó Tatánál, mondjuk miért állnak az autók órák óta
Kilométeres dugó torlaszolja el Tatát péntek délután. Frontális karambol történt a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél.
Óriási dugó Tatánál, mondjuk miért állnak az autók órák óta
Teljes útzár! Frontális karambol a 8119-es úton, a mentők is a helyszínen vannak
Fiatal fiú és idős férfi is megsérült a 8119-es úti balesetben: itt a mentők válasza
Itt a tatabányai parkolás újabb átka
Tovább dagad a tatabányai parkolási botrány. A kedélyek felháborodtak a hír láttán, hogy a parkolás szombaton sem lesz ingyenes. Mutatjuk a részleteket!
Itt a tatabányai parkolás újabb átka: ennek senki se fog örülni
Tatabányára mentünk Európa egyik legszebb útján - videón az őszi táj
Csodás videót hoztunk nektek az ősz legszebb arcáról. Az őszi utazáson megmutatjuk nektek a Tatabányára vezető út egyik legszebb arcát.
Tatabányára mentünk Európa egyik legszebb útján - videón az őszi táj
Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonáról
A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda.
Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonáról
Videó: ezért van útzár a Tarján-Tatabánya szerpentinen
A szerpentinen félpályás útzár várja az autósokat jó ideig. Az M1-es autópálya bővítést végző cégtől megtudtuk, meddig lesz útlezárás és miért.
Videó: ezért van útzár a Tarján-Tatabánya közti szerpentinen
Ezért kell leereszteni az Öreg-tó vizét ősszel
Október elsején megkezdődött az Öreg-tó őszi üzemének megfelelő vízleeresztés Tatán. A folyamat nemcsak a halászathoz és a fesztiválokhoz elengedhetetlen, hanem fontos természetvédelmi szerepet is betölt. Most megtudtuk, hogy, miért is van szükség minden évben a tatai tó vízszintjének a csökkentésére.
Itt van, melyik komárom-esztergomi településre jön a Lidl mozgóbusza
Az áruházlánc a kistelepüsekre indított mozgóboltot, amellyel azokon segít, ahol nincs bolt. Kiderült, melyik komárom-esztergomi településre érkezik a Lidl mozgóboltja.
Itt van, melyik komárom-esztergomi településre jön a Lidl mozgóbusza