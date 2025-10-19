október 19., vasárnap

Nincs telitalálat a hatoslottón – tovább dagad a nyeremény

Címkék#Szerencsejáték Zrt#hatoslottó főnyeremény#hatoslottó

A 42. játékhéten sem született hat találatos szelvény, így tovább halmozódik a főnyeremény. A hatoslottó szerencsés nyertese a következő sorsoláson akár 810 millió forintért izgulhat.

Telitalálatos szelvény ezen a héten sem volt, így a 43. héten tovább nő a főnyeremény. A Szerencsejáték Zrt. hatoslottó nyereménye a következő héten 810 millió forint.

A Szerencsejáték Zrt. egyik lottózója, hatoslottó
Tovább duzzad a hatoslottó főnyereménye
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A hatoslottó nyerőszámai

8; 12; 25; 29; 30; 41 

Így alakultak a nyeremények a 42. héten

A héten hat találatos szelvény nem volt, de több ezren örülhettek kisebb nyereményeknek:

  • 6 találat: 0 darab – 0 Ft
  • 5 találat: 30 darab – 381 500 Ft
  • 4 találat: 1 460 darab – 7 840 Ft
  • 3 találat: 22 679 darab – 3 070 Ft

A következő, 43. heti hatoslottó sorsoláson a várható főnyeremény 810 millió forint lesz.

Az ötöslottó telitalálat ezúttal több mint 1,5 milliárd forintot ért a szerencsés játékosnak. És valaki végre megütötte a főnyereményt. Egyetlen telitalálatos szelvény volt a 2025. október 4-i, 40. heti ötöslottó sorsoláson.


 

