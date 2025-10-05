1 órája
Íme a hatos lottó nyerőszámai: hatalmas összeg forog kockán
Vasárnap ismét lottó sorsolás volt délután. A 40. játékhéten ismét szép számmal játszottak, de a fő nyereményt senki sem vitte el. Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait.
Teli találatos szelvény ezen a héten sem volt, így a 41. héten tovább nő a főnyeremény. A Szerencsejáték Zrt. hatoslottó-nyereménye a következő héten 475 millió forint, a 41. játékhét sorsolása pedig csütörtök este lesz.
Íme a nyerőszámok és a nyertesek a hatoslottó 40.hetén:
A 6-os lottó nyerőszámai:
- 4
- 7
- 19
- 24
- 30
- 33
A nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 61 darab - 178 ezer 830 forint
4 találat: 2204 darab - 4 ezer 950 forint
3 találat: 30381 darab - 2 ezer 185 forint
Az ötöslottó telitalálat ezúttal több mint 1,5 milliárd forintot ért a szerencsés játékosnak. És valaki végre megütötte a főnyereményt. Egyetlen telitalálatos szelvény volt a 2025. október 4-i, 40. heti ötöslottó sorsoláson.