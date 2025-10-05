Íme a hatos lottó nyerőszámai: hatalmas összeg forog kockán

Teli találatos szelvény ezen a héten sem volt, így a 41. héten tovább nő a főnyeremény. A Szerencsejáték Zrt. hatoslottó-nyereménye a következő héten 475 millió forint, a 41. játékhét sorsolása pedig csütörtök este lesz.

Megjöttek a hatoslottó nyerőszámai

Fotó: M. Schuppich

Íme a nyerőszámok és a nyertesek a hatoslottó 40.hetén:

A 6-os lottó nyerőszámai:

4

7

19

24

30

33

A nyeremények:

6 találat: nem volt

5 találat: 61 darab - 178 ezer 830 forint

4 találat: 2204 darab - 4 ezer 950 forint

3 találat: 30381 darab - 2 ezer 185 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.

Az ötöslottó telitalálat ezúttal több mint 1,5 milliárd forintot ért a szerencsés játékosnak. És valaki végre megütötte a főnyereményt. Egyetlen telitalálatos szelvény volt a 2025. október 4-i, 40. heti ötöslottó sorsoláson.