Autóvásárlást tervezel? Most jött el az idő, mielőtt újra drágul minden!
Meglepő adatok érkeztek a magyar használt autókról: több kategóriában is látványosan estek az árak. Most jöhetett el az ideális pillanat az autóváltásra, hiszen az elértéktelenedés mértéke hónapról hónapra nő a használtautó-piacon.
Egy új autó ára gyorsan veszít az értékéből, akár 20-30 százalékot is a megvételétől számított első években. A használt autó ezzel szemben már stabilabb értéket képvisel, ráadásul azonos összegért magasabb kategóriát, kényelmesebb és biztonságosabb felszereltséget kaphatunk. Ha a legolcsóbb modellek helyett egy kicsit többet szánunk rá, hosszabb távon egy igazán megbízható autóhoz juthatunk. Azonban fontos körbejárni, hogy mire figyeljünk, használt autó vásárlásakor. Pláne most, hogy a használtautó-piac érdekes tendenciát mutat.
Így áll jelenleg a használtautó-piac
Ahogyan arra a feol.hu is felhívta a figyelmet, a KSH és a Használtautó.hu közös kutatást végzett a használtautó-piacon az augusztusi időszakot vizsgálva, amelyből kiderült, hogy 5,5 millió forintra nőtt a használt autók átlagára, amely az előző évhez képest ugyan 200 ezer forinttal magasabb, de ezt sok tényező (infláció, egyes klasszikus modellek árának ingadozása) is befolyásolhatja.
Ennyibe kerül most egy megbízható használt autó Komárom-Esztergom megyében
A kutatásból az is kiderül, milyen értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok az autók vétele után. A legjobban a hibridek (és a plug-in hibridek) tartják az árukat, náluk átlagosan 6,1 százalékos az értékcsökkenés. Ezzel szemben a benzineseknél 6,9 százalék, míg a dízelek 7,9 százalékot veszítenek az árukból évente. A legdurvábban elértéktelenedő kategória az elektromos gépjárművek, ott már 8 százalékos értékvesztés.
Például egy Tesla Model 3-at, amely 9,3 millió forintba kerül, jövőre már csak 8,5 millióért tudnánk eladni. Jellemzően minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon, valamint a járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál. Az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal is olcsóbbak lehetnek.
Luxusautók Komárom-Esztergom használtautó-piacán
Mint ismert, a Kemma.hu korábban nem csak megkeresett pár híres filmes autót, de annak is utánanéztünk, milyen luxusautók és méregdrága modellek találhatók használtan Komárom-Esztergom megyében. Négy különböző hirdetési oldalt vettünk górcső alá, és mindenhol összegyűjtöttük a három legdrágább használt autót. Az eredmény jól mutatja, hogy a megye autópiacán egyszerre van jelen a csúcsragadozó sportkocsi, a tágas családi busz és a modern elektromos SUV.
