Használtautó-piac

Autóvásárlást tervezel? Most jött el az idő, mielőtt újra drágul minden!

Meglepő adatok érkeztek a magyar használt autókról: több kategóriában is látványosan estek az árak. Most jöhetett el az ideális pillanat az autóváltásra, hiszen az elértéktelenedés mértéke hónapról hónapra nő a használtautó-piacon.

Kemma.hu

Egy új autó ára gyorsan veszít az értékéből, akár 20-30 százalékot is a megvételétől számított első években. A használt autó ezzel szemben már stabilabb értéket képvisel, ráadásul azonos összegért magasabb kategóriát, kényelmesebb és biztonságosabb felszereltséget kaphatunk. Ha a legolcsóbb modellek helyett egy kicsit többet szánunk rá, hosszabb távon egy igazán megbízható autóhoz juthatunk. Azonban fontos körbejárni, hogy mire figyeljünk, használt autó vásárlásakor. Pláne most, hogy a használtautó-piac érdekes tendenciát mutat.

Egyre nő az értékvesztése a használtautó-piacon, most jöhetett el a vásárlás pillanata
Egyre nő az értékvesztése a használtautó-piacon, most jöhetett el a vásárlás pillanata
Forrás: bama.hu

Így áll jelenleg a használtautó-piac

Ahogyan arra a feol.hu is felhívta a figyelmet, a KSH és a Használtautó.hu közös kutatást végzett a használtautó-piacon az augusztusi időszakot vizsgálva, amelyből kiderült, hogy 5,5 millió forintra nőtt a használt autók átlagára, amely az előző évhez képest ugyan 200 ezer forinttal magasabb, de ezt sok tényező (infláció, egyes klasszikus modellek árának ingadozása) is befolyásolhatja.

A kutatásból az is kiderül, milyen értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok az autók vétele után. A legjobban a hibridek (és a plug-in hibridek) tartják az árukat, náluk átlagosan 6,1 százalékos az értékcsökkenés. Ezzel szemben a benzineseknél 6,9 százalék, míg a dízelek 7,9 százalékot veszítenek az árukból évente. A legdurvábban elértéktelenedő kategória az elektromos gépjárművek, ott már 8 százalékos értékvesztés. 

Például egy Tesla Model 3-at, amely 9,3 millió forintba kerül, jövőre már csak 8,5 millióért tudnánk eladni. Jellemzően minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon, valamint a járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál. Az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal is olcsóbbak lehetnek.

Luxusautók Komárom-Esztergom használtautó-piacán

Mint ismert, a Kemma.hu korábban nem csak megkeresett pár híres filmes autót, de annak is utánanéztünk, milyen luxusautók és méregdrága modellek találhatók használtan Komárom-Esztergom megyében. Négy különböző hirdetési oldalt vettünk górcső alá, és mindenhol összegyűjtöttük a három legdrágább használt autót. Az eredmény jól mutatja, hogy a megye autópiacán egyszerre van jelen a csúcsragadozó sportkocsi, a tágas családi busz és a modern elektromos SUV.

A részletekért kattints ide:

 

