Autóvásárlást tervezel? Most jött el az idő, mielőtt újra drágul minden!

Egy új autó ára gyorsan veszít az értékéből, akár 20-30 százalékot is a megvételétől számított első években. A használt autó ezzel szemben már stabilabb értéket képvisel, ráadásul azonos összegért magasabb kategóriát, kényelmesebb és biztonságosabb felszereltséget kaphatunk. Ha a legolcsóbb modellek helyett egy kicsit többet szánunk rá, hosszabb távon egy igazán megbízható autóhoz juthatunk. Azonban fontos körbejárni, hogy mire figyeljünk, használt autó vásárlásakor. Pláne most, hogy a használtautó-piac érdekes tendenciát mutat.

Egyre nő az értékvesztése a használtautó-piacon, most jöhetett el a vásárlás pillanata

Forrás: bama.hu

Így áll jelenleg a használtautó-piac

Ahogyan arra a feol.hu is felhívta a figyelmet, a KSH és a Használtautó.hu közös kutatást végzett a használtautó-piacon az augusztusi időszakot vizsgálva, amelyből kiderült, hogy 5,5 millió forintra nőtt a használt autók átlagára, amely az előző évhez képest ugyan 200 ezer forinttal magasabb, de ezt sok tényező (infláció, egyes klasszikus modellek árának ingadozása) is befolyásolhatja.